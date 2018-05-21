KFOR Türk Temsil Heyeti Başkanlığından Prizren'de iftar

PRİZREN (AA) - Kosova Barış Gücü (KFOR) Türk Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından Kosova'nın güneybatısındaki Prizren'de iftar verildi.
Prizren Sinan Paşa Camisi karşısındaki Şadırvan Meydanı'nda düzenlenen iftara, farklı milletlerlerden çok sayıda kişi katıldı.
Prizrenli Nafis Lokvica, kentin ramazanda farklılığı olduğunu, hiçbir zaman örf ve adetini kaybetmediğini dile getirdi.
1999 yılından bu yana Türk askerinin Kosova'daki önemine değinen Lokvica, "Sadece ramazanda değil, 12 ay yardımda bulunuyorlar. Eskiden sadece Prizren’de çadır kurulurdu ve burada iftar verilirdi. Şimdi Kosova’nın farklı yerlerinden belediyeler bundan faydalanabiliyor." ifadelerini kullandı.
Ayrıca Lokvica, Türkiye'nin, Türk Temsil Heyeti yanı sıra TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumları vasıtasıyla her zaman Kosova'nın yanında olduğunu vurguladı.
Tasavvuf müziği ve ilahilerin okunduğu bir de konser verildi.
Türk Temsil Heyeti Başkanlığının ilerleyen günlerde, Kosova'nın farklı bölgelerinde 4 bin kişiye yönelik 20 iftar sofrası kuracağı bildirildi.
TSK açıkladı: 2 asker şehit, 2 asker yaralı
CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü
Muharrem İnce'den Erdoğan'a suikast iddiasına dikkat çeken yorum
AK Parti'de milletvekili adayı gösterilmeyen Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar'dan ilk açıklama
Donald Trump'ın korktuğu başına geldi! ABD Başkanlık seçimleriyle ilgili bomba iddia
Aile dehşeti: Beni aldattın, elimde kasedin var!
Dünyanın en güzel kızı büyüdü! İşte son hali
FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı
Dev platform deniz seferlerini iptal etti
Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti
Okuyucu Yorumları 0 yorum