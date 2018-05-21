KFOR Türk Temsil Heyeti Başkanlığından Prizren'de iftar

PRİZREN (AA) - Kosova Barış Gücü (KFOR) Türk Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından Kosova'nın güneybatısındaki Prizren'de iftar verildi.

Prizren Sinan Paşa Camisi karşısındaki Şadırvan Meydanı'nda düzenlenen iftara, farklı milletlerlerden çok sayıda kişi katıldı.

Prizrenli Nafis Lokvica, kentin ramazanda farklılığı olduğunu, hiçbir zaman örf ve adetini kaybetmediğini dile getirdi.

1999 yılından bu yana Türk askerinin Kosova'daki önemine değinen Lokvica, "Sadece ramazanda değil, 12 ay yardımda bulunuyorlar. Eskiden sadece Prizren’de çadır kurulurdu ve burada iftar verilirdi. Şimdi Kosova’nın farklı yerlerinden belediyeler bundan faydalanabiliyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Lokvica, Türkiye'nin, Türk Temsil Heyeti yanı sıra TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumları vasıtasıyla her zaman Kosova'nın yanında olduğunu vurguladı.

Tasavvuf müziği ve ilahilerin okunduğu bir de konser verildi.

Türk Temsil Heyeti Başkanlığının ilerleyen günlerde, Kosova'nın farklı bölgelerinde 4 bin kişiye yönelik 20 iftar sofrası kuracağı bildirildi.

