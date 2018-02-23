KGTÜ öğrencilerine İngilizce öğretmeni olma fırsatı sunuyor

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (KGTÜ) öğrencileri mezun olduklarında dünya çapında İngilizce eğitimi vermeye imkan tanıyan ve ‘usta öğretici’ unvanı kazandıran TESOL sertifikasına sahip olacak.

KGTÜ’nün İngilizce dil eğitim veren bir firmayla gerçekleştirdiği protokol ile öğrencileri mezun olunca TESOL sertifikası sahibi olacak. Protokol imza törenine Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, Yabancı Diller Sorumlusu Doç. Dr. Onur Köksal ve firma yetkilileri katıldı.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin, öğrencilerini donanımlı bir şekilde yetiştirmek için gayret gösterdiğini belirten Rektör Cumhur Çökmüş, “Bugün İngilizce eğitiminde yeni bir basamak atlamak için protokol imzalıyoruz. 150 saati uzaktan, 16 saati yüz yüze ve 6 saati uygulamalı eğitimden oluşan bir program ile öğrencilerimiz TESOL sertifikasına sahip olacak. Üniversite olarak temel amacımız, yüzde yüz İngilizce yaptığımız eğitimlerle de çocuklarımızın dil eğitiminin hem kalitesini yükseltmek hem de yeteneklerini artırmaktır. Onun için İngiltere kökenli eğitim kurumu ile bu anlaşmayı yapıyoruz. Bu şekilde öğrencilerimiz istedikleri takdirde belli alanlarda İngilizce dil eğitmenliği yeteneği, yetkisi kazanmış olacaklar. Hedefimiz, yabancı dili konuşma, anlama, algılama konusunda problemi olmayan mezunlar yetiştirmektir. Derdimiz, medeni cesaret bakımından, dil bakımından herhangi bir çekincesi olmayan, özgüveni yüksek kişileri yetiştirmektir. Bu alanda Türkiye’de de ilkiz. Üniversitemizin Kurucu Başkanı Sayın Recep Konuk’un da bize bu alanda destek olduğunu ifade etmek isterim. Bu projeyi de en iyi şekilde hayata geçireceğiz ve çocuklarımıza İngilizce eğitmeni olma fırsatını sunacağız” dedi.