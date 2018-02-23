KGTÜ öğrencilerine İngilizce öğretmeni olma fırsatı sunuyor

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (KGTÜ) öğrencileri mezun olduklarında dünya çapında İngilizce eğitimi vermeye imkan tanıyan ve ‘usta öğretici’ unvanı kazandıran TESOL sertifikasına sahip olacak.
KGTÜ’nün İngilizce dil eğitim veren bir firmayla gerçekleştirdiği protokol ile öğrencileri mezun olunca TESOL sertifikası sahibi olacak. Protokol imza törenine Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, Yabancı Diller Sorumlusu Doç. Dr. Onur Köksal ve firma yetkilileri katıldı.
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin, öğrencilerini donanımlı bir şekilde yetiştirmek için gayret gösterdiğini belirten Rektör Cumhur Çökmüş, “Bugün İngilizce eğitiminde yeni bir basamak atlamak için protokol imzalıyoruz. 150 saati uzaktan, 16 saati yüz yüze ve 6 saati uygulamalı eğitimden oluşan bir program ile öğrencilerimiz TESOL sertifikasına sahip olacak. Üniversite olarak temel amacımız, yüzde yüz İngilizce yaptığımız eğitimlerle de çocuklarımızın dil eğitiminin hem kalitesini yükseltmek hem de yeteneklerini artırmaktır. Onun için İngiltere kökenli eğitim kurumu ile bu anlaşmayı yapıyoruz. Bu şekilde öğrencilerimiz istedikleri takdirde belli alanlarda İngilizce dil eğitmenliği yeteneği, yetkisi kazanmış olacaklar. Hedefimiz, yabancı dili konuşma, anlama, algılama konusunda problemi olmayan mezunlar yetiştirmektir. Derdimiz, medeni cesaret bakımından, dil bakımından herhangi bir çekincesi olmayan, özgüveni yüksek kişileri yetiştirmektir. Bu alanda Türkiye’de de ilkiz. Üniversitemizin Kurucu Başkanı Sayın Recep Konuk’un da bize bu alanda destek olduğunu ifade etmek isterim. Bu projeyi de en iyi şekilde hayata geçireceğiz ve çocuklarımıza İngilizce eğitmeni olma fırsatını sunacağız” dedi.
“172 saat ders alacaklar”
TESOL hakkında bilgi veren Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Yabancı Diller Sorumlusu Doç. Dr. Onur Köksal da, “Her alanda öncü olan üniversitemiz tarafından TESOL sertifika programının Konya’ya getirilmiş olması bizim için gurur vericidir. Program dahilinde, öğrenciler 150 saati online, 16 saati yüz yüze ve 6 saati uygulamalı olmak üzere toplam 172 saatlik ders alacaklar. Bu program, iki farklı kitleyi hedef almaktadır. İlk kitle, İngilizce Öğretmenliği ile alakalı herhangi bir bölümden mezun olmamış, tamamen başka bölümlerden mezun olan kişilerdir. Üniversitemizin sağlayacağı 172 saatlik yoğun İngilizce eğitimi programı sayesinde öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm kurumlarda ‘Usta öğretici’ statüsüyle İngilizce Öğretmenliği yapabilme fırsatı sunulacak. İkinci kitle ise, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dil Bilimi, Çeviri Bilim ve İngiliz Dili ve Kültürü Bölümlerinden mezun olan kişilerdir. Sunacağımız programı ile bu kursiyerler ise yurt dışında Yükseköğretim kurumlarında ya da diğer dil eğitimi veren kurumlarda öğretmenlik yapabilme fırsatına erişeceklerdir. Bu program sayesinde sadece Konya’dan değil, çevre illerden de üniversitemizden kurs almak isteyenler olacaktır” ifadelerini kullandı.
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