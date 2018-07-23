"Khat"la yakalanan Etiyopyalı diplomatın oğluna ceza

İSTANBUL (AA) - MURAT KAYA - Tatil için gittiği memleketi Etiyopya'dan, babasının diplomat olarak görev yaptığı İsviçre'ye aktarmalı dönmek isterken Türkiye'de "uyuşturucu madde" statüsünde bulunan khat (gat) bitkisiyle yakalanan ve tutuklu yargılanan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Alemayehu Yıdnekachew Tekle, 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırıldı. Etiyopya vatandaşı üniversite öğrencisi Tekle'nin, tatil için gittiği memleketinden babasının diplomat olarak görev yaptığı İsviçre'ye dönmek için gerçekleştirdiği uçak yolculuğu, valizinde bulunan, ülkesinde kullanımı serbest olan khat bitkisi nedeniyle cezaevinde son buldu. Atatürk Havalimanı'nda görev yapan görevlilerce, 23 Mart sabahı İsviçre'nin Cenevre şehrine gidecek transit yolcu Tekle'nin iki valizinde, 5 parça halinde toplam 4 kilo 911 gram "khat" bitkisi denilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Çıkarıldığı Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından aynı gün tutuklanan ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen Tekle, Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı.

- İkinci duruşmada hüküm ve tahliye Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya tutuklu sanık Tekle, avukatı Ali Kemal Atçeken ile birlikte katıldı. Duruşmada Adli Tıp Kurumu'ndan "khat'ın ne şekilde kullanıldığı" ile ilgili rapor geldiği belirtildi. Rapora karşı beyanı sorulan sanık avukatı Atçeken, "Rapor eksiktir. Ağırlığının ne kadar azalacağı konusunda bilgi verilmesi gerekirdi. Ayrıca kullanım sınırlarının da açıkça belirtilmesi gerekir. Bu yönüyle raporu kabul etmiyoruz, yeniden rapor alınmasını talep ediyoruz." dedi. Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu ve diğer kurumların, "uyuşturucu maddenin ağırlığı ve kullanım sınırlarıyla ilgili net bir tespit yapılamayacağı" yönünde görüş sunduğuna dikkati çekerek, yeniden rapor alınması talebini reddetti. - "Sanığın transit yolcu olması..." Esas hakkında görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanık hakkında "uyuşturucu madde ticareti" suçundan cezalandırılması talebiyle dava açıldığını hatırlatarak, sanığın transit yolcu olduğunu, elde edilen miktarın kişisel kullanım sınırları içerisinde olup olmadığı açısından Adli Tıp Kurumu ve polis kriminal laboratuvarına yazılan yazılardan bir sonuç alınamadığını anlattı.

Yargıtay kararlarında 20 bin 438 gram ve 29 bin 331 gram yaş halde khat bitkisi bulundurmanın suç kabul edildiğini ve emsal nitelikteki İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nin ilamında, "khat bitkisi kilosunun 150 ile bin 250 avroya temin edilebileceği"nin belirtildiğini aktaran savcı, 35 kilogram khat bitkisinin uyuşturucu madde ticareti suçunu oluşturduğunu ancak sanığın savunmaları doğrultusunda kişisel kullanım sınırları içinde olduğunun kabulünün gerektiğini kaydetti. Savcı, bunun aksine bir delil elde edilemediği anlaşıldığından sanığın eylemine uyan "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı Atçeken, mütalaaya katıldıklarını belirterek, "Müvekkilimin uyuşturucu ticareti yapmasını gerektirecek ihtiyacı yoktur, ailesi konsolostur. Müvekkil uyuşturucu kullanan kişidir. Bu nedenle uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılmasını istiyoruz. Öncelikle beraatini, mahkeme aksi kanaatteyse uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılmasını ve tahliyesini talep ediyoruz." dedi.

Son sözü sorulan sanık Tekle ise serbest bırakılmak istediğini söyledi. - "Uyuşturucu madde kullanma ve tedavi" kararı Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan dava açılan sanık Tekle'nin, "kullanmak amacıyla uyuşturucu madde satın almak" suçunu işlediği anlaşıldığını belirterek, bu kişiyi, ele geçirilen uyuşturucu maddenin miktarına göre, ortaya çıkan tehlikenin büyüklüğünün fazla olmaması gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Eylemini ikrar etmesi, duruşmalarda mahkeme heyetine karşı saygılı tutum takınması, geçmişi, sosyal ilişkileri ve fiilden sonraki davranışlarıyla cezanın üzerinde göstereceği olası etkileri sanık lehine hafifletici sebep sayarak cezada 1/6 oranında indirime giden heyet, sanık Alemayehu Yıdnekachew Tekle'nin 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasını oy çokluğuyla kararlaştırdı. - Başkan Güler, karara muhalefet şerhi koydu" Hükmün açıklanmasını 5 yıl süreyle geri bırakan heyet, sanığın bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri ve denetim süresi içinde tedavi uygulanmasına yönelik hüküm de kurdu.

Verilen kararın niteliği gereği sanığın tahliyesini de öngören heyet kararına, Mahkeme Başkanı Sadullah Güler, çoğunluğun görüşünü paylaşmadığı gerekçesiyle muhalefet şerhi koydu. Başkan Güler, muhalefet şerhinde, "Emsal nitelikteki kararlar doğrultusunda, sanıktan ele geçirilen uyuşturucu maddenin miktarı da nazara alındığında, sanığın eyleminin, 'uyuşturucu madde ticareti' suçunu oluşturduğu ve sanığın transit yolcu olması nedeniyle 'uyuşturucu madde nakli' suçundan 10 yıldan az olmamak kaydıyla ceza verilmesi gerektiğinden çoğunluğun kararına muhalifim." ifadesini kullandı. - Ne olmuştu? Babasının konsoloslukta görev yaptığı ve üniversite eğitimi sürdürdüğü İsviçre'ye gitmek üzere memleketi Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan 23 Mart'ta transit geçiş yapmak üzere Atatürk Havalimanı'na inen 20 yaşındaki Alemayehu Yıdnekachew Tekle, iki valizinde 5 parça halinde taşıdığı 4 kilo 911 gramlık khat bitkisi yakalatmıştı. Çıkarıldığı mahkemece aynı gün tutuklanan Tekle hakkında iddianame hazırlayan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kişinin "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.