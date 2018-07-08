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Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de açıklandı mı? KHK ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 01:38 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım,yeni bir KHK yayınlanacağını açıkladı. Başbakan Binali Yıldırım, yaptığı açıklamada OHAL Kanun Hükmünde Kararnamesi'nin (KHK) yayınlanacağını söyledi. KHK’nın içeriğinde ihraçların olacağını açıklayan Yıldırım, KHK ile ihraçların ağırlıklı olarak Emniyet ve TSK'dan olacağını kaydetti. Peki KHK kararları açıklandı mı? saat kaçta açıklanacak? İşte KHK TSK Emniyet ihraç listesi hakkında tüm detaylar...

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de açıklandı mı? KHK ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

KHK kararları açıklandı mı? saat kaçta açıklanacak? KHK TSK Emniyet ihraç listesi gibi konular vatandaşlar tarafından oldukça merak edilmeye başlandı. Başbakan Yıldırım’dan KHK açıklaması
Başbakan Binali Yıldırım, bu gece bir KHK yayınlanacağını açıkladı. Başbakan Binali Yıldırım, bu gece bir OHAL Kanun Hükmünde Kararnamesi'nin (KHK) yayınlanacağını söyledi. KHK’nın içeriğinde ihraçların olacağını açıklayan Yıldırım, KHK ile ihraçların ağırlıklı olarak Emniyet ve TSK'dan olacağını kaydetti.

gazete

YENİ KHK RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanununda değişiklik yapılmasını içeren 699 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Buna göre, seçilen Cumhurbaşkanı adına düzenlenen tutanak, TBMM Genel Kurulunda Meclis Başkanı veya Geçici Başkan tarafından verilecek ve aynı birleşimde yemin töreni gerçekleştirilecek. Bu birleşim, birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve TBMM Genel Seçiminin ardından Meclis'in toplandığı ilk günü takip eden üç gün içinde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanının ikinci oylamada seçilmesi veya sadece Cumhurbaşkanı seçiminin yapılması halinde yemin töreni, seçim sonuçlarının kesinleşmesini takip eden üç gün içinde yapılacak. TBMM toplantı halinde değilse derhal toplantıya çağırılacak. Cumhurbaşkanı tarafından atanan Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Bakanlar atanmalarını takip eden gün ant içecekler.

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KHK KARARLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Başbakan Binali Yıldırım konu ile ilgili yaptığı açıklamada yeni KHK’ya ilişkin, “Çalışmalar devam ediyor, biraz uzadı” dedi.

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YENİ KHK'DA HANGİ KURUMDA KAÇ KİŞİ İHRAÇ EDİLECEK?

Öne sürülen iddialara göre, yeni ve son KHK'da 10 bine yakın kamu personeli ihraç edildi.

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'YENİ KHK, SON KHK OLMAYABİLİR'

AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, çıkacak yeni kanun hükmünde kararname (KHK) hakkında bilgi verdi. Ala, çıkacak KHK'nın son OHAL KHK'sı olmayabileceğini ve devamının gelebileceğini de söyledi.
AK Parti Bursa Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında son KHK 'nın içeriği hakkında konuştu.

Ala şunları söyledi:

"Hükümetin meselesi. Biz de çok detaylı bilgi sahibi değiliz. Ama şimdiye kadar yayımlanan OHAL kararnamelerinin biraz daha kapsamlısı olacak. Çünkü uzun süredir çalışılıyor. Artık son olur mu olmaz mı… İki türlü KHK var. Birincisi Meclis'ten yetki alarak yaptığımız KHK'lar, biri de OHAL çerçevesinde çıkan kararnameler. Onlar devam edebilir. Sistemin reformu için çıkan KHK'ların süresi var. Onlar cumhurbaşkanımızın yemininden önce bitmiş olması gerekiyor.

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"OHAL KHK'LARI DEVAM EDEBİLİR"

OHAL kararnameleri devam edebilir. Kapsamlı bir kararname olacağını biliyoruz. İşe dönüşler ve ihraçlar olacak. Ben şimdi rakam vermeyeyim ama çok sayıda kişi açıktaydı, onlara ilişkin kararlar olacağını biliyorum."

YENİ KHK İÇİN 18 TEMMUZ'A KADAR SÜRE VAR

Hükümet ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran'daki seçim öncesi birçok kez OHAL'in kaldırılacağını söylemişti. Buna göre Ala'nın söylediği gibi yeni OHAL kararnamelerinin çıkarılması için hükümetin OHAL'in son günü olan 18 Temmuz'a kadar süresi var.

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PARTNERÖyle bir şey yiyorlar ki...Öyle bir şey yiyorlar ki...
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