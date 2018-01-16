HABER

KHK ile ihraç edildi, şimdi de ineklerine kayyum atandı

GÜNCEL HABERLERİ | 16.01.2018 10:39 | Son Güncelleme 5 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden KHK ile ihraç edildikten sonra geçimini sağlamak için hayvancılığa başlayan Ali Vuran'ın aldığı 5 ineğe de tedbir konuldu. Vuran, uygulamayı, "İneklerime kayyum atandı" diye niteledi.

KHK ile ihraç edildi, şimdi de ineklerine kayyum atandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde çalışırken KHK ile işten çıkarılan Ali Vuran, geçimini sağlamak için aldığı beş ineğe de tedbir konulunca, tamamen işsiz kaldı. İnekleri ne satabilen ne de ürünlerinden faydalanabilen Vuran, “İneklerime kayyum atandı” dedi.

Amerika’nın Sesi’nden Mahmut Bozarslan’ın haberine göre belediyenin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde çalışan Ali Vuran, OHAL ilanının ardından KHK ile işten çıkarıldı.

Sur ilçesine bağlı Yeşilli köyünde yaşayan Vuran, bunun üzerine beş inek alarak, hayvancılık yapmaya başladı. Tarımsal destek almaya başlayan Vural işleri yoluna koyduğunu sandığı bir anda, Tarım Müdürlüğü’nden gelen haberle hayal kırıklığına uğradı.

Devletten aldığı tarımsal desteğin kesildiğini öğrenen Vuran, “Sadece benim değil birçok kişinin primi kesilmiş. Bir arkadaşımın yaklaşık 72 bin TL’lik primine el konulmuş. Benim de 8-9 bin TL’ye el konuldu. Bu bir çiftçi için ciddi bir paradır. Geçim kaynağımız budur. Bununla yaşıyor ve ayakta kalabiliyoruz” dedi.

Hakkındaki kararların, bazı istihbarat bilgilerine dayandırıldığını söyleyen Vuran “Ben de hayvanları satayım dedim ama 5 ineğime de küpe numaraları (Tarım Bakanlığı’nda kayıt altında) nedeniyle tedbir kararı konulmuş. Bundan dolayı ineklerimi de satamıyorum. İnekler üzerinden buzağı, süt ve yoğurt primi almamak için tedbir konuluyor. Tarım İlçe Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmede tedbirin ay başında kaldırılacağı söylendi. Ben bir suç işlemedim ve sabıkam da yok. Bizi mağdur ediyorlar. Ticari ilişkilerimi kesmişler. 5 ineğime kayyım atamışlar. Mağduriyetimin giderilsin” diye konuştu.

FETÖ'den tutuklu Boydak'tan olay yaratan sözler: Cemaat olduğunu bilmiyordum
Durmazlar Grup şirketine FETÖ'den el konuldu!
Son dakika! Uğur Derin Dondurucu'nun da arasında olduğu 48 şirkete kayyum atandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KHK Diyarbakır Ali Vuran

En Çok Okunan Haberler

Sapık komşunun tacizi cinayetle bitti

Sapık komşunun tacizi cinayetle bitti

Ebru Polat'tan 800 bin TL'lik arabaya benzin yerine su

Ebru Polat'tan 800 bin TL'lik arabaya benzin yerine su

'Türkiye Afrin'e operasyon düzenlerse ABD ile ilişkiler kalıcı olarak bozulur'

'Türkiye Afrin'e operasyon düzenlerse ABD ile ilişkiler kalıcı olarak bozulur'

Erdoğan: 'Olası Afrin operasyonunu Suriyeli muhaliflerle yapacağız'

Erdoğan: 'Olası Afrin operasyonunu Suriyeli muhaliflerle yapacağız'

Siz bir de onu üniformasız görün

Siz bir de onu üniformasız görün

Batuhan Çolak yazdı: CHP, Erdoğan'ı Başkan yapmakta kararlı!

Batuhan Çolak yazdı: CHP, Erdoğan'ı Başkan yapmakta kararlı!

İlginizi Çekebilir

Batuhan Çolak yazdı: CHP, Erdoğan'ı Başkan yapmakta kararlı!

Batuhan Çolak yazdı: CHP, Erdoğan'ı Başkan yapmakta kararlı!

Türkiye'den ABD'ye YPG resti!

Türkiye'den ABD'ye YPG resti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinde dikkat çeken fotoğraf!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinde dikkat çeken fotoğraf!

Günlerdir kayıp olan iş adamı Ali Özdemir'in cesedine ulaşıldı! Cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

Günlerdir kayıp olan iş adamı Ali Özdemir'in cesedine ulaşıldı! Cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

Erdoğan: Topunuz gelin, ne olursanız olun tepenize ineceğiz

Erdoğan: Topunuz gelin, ne olursanız olun tepenize ineceğiz

Okuyucu Yorumları 14 yorum
Süt veren ineği sütten kesmişler. Devletin yaptığına sual olunmaz. Verince iyi alınca kötü demeyin. Önce kendini kontrol et ey insanoğlu!!
Boş yapma devlet ne veriyor ki aldığında da kötü demeyelim herkes hakkıyla çalıştığının karşılığını alıyor
@huseyinsahin1984 devlet o ineklerin parasını vermiş daha ne versin nankör
Devlet işsizlik maaşını bile vermemek için 50 tane kriter sunuyor önüne. Sözde gss den sigortalıyım ama param olmasa asprin bile vermiyorlar.
kurdun tukurugunde boğulun insallah
@doblo78 yutkunacak tükürün kaldımı o tükürükleri çok yutturduk terörist kırolara.
Vatana ihanet et askere polise millete kurşun sık hainlik yap sonrada aç kaldım de !
Amerikanın Sesi diye bir haber kaynağını da sayenizde öğrendik.
@hayrieskil 1950 yıllardan beri var.Nette biraz bak görürsün
inek bu duruma ne diyordur acaba ineklige bak
Valla bu hükümet adamın karısına bile kayyum atar... Dikkat..!
@8477 merak etme biz onlara kısas uygulariz az sabredin erdoğan 2019 da c başkanı olamaz
ACINDIR KENDİNİ SİZİN YERİNİZ SINIR ÖTESİNDEKİLERİN YANI
Allaha lanet olsun
Diğer Haberler
Münevver Karabulut cinayetindeki 'kayıp para' davasında son dakika gelişmesi!

Münevver Karabulut cinayetindeki 'kayıp para' davasında son dakika gelişmesi!

ABD'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna kafa karıştıran yorum!

ABD'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna kafa karıştıran yorum!

ABD'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna yeşil ışık!

ABD'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna yeşil ışık!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan'a gidiyor

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan'a gidiyor

Erdoğan'ın hedefindeki Kaftancıoğlu: Memnuniyet duydum, çok teşekkür ediyorum

Erdoğan'ın hedefindeki Kaftancıoğlu: Memnuniyet duydum, çok teşekkür ediyorum

Trabzon’da pistten çıkan uçak denize kayıyor! Sabitlemeye çalışıyorlar

Trabzon’da pistten çıkan uçak denize kayıyor! Sabitlemeye çalışıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.