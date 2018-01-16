KHK ile ihraç edildi, şimdi de ineklerine kayyum atandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde çalışırken KHK ile işten çıkarılan Ali Vuran, geçimini sağlamak için aldığı beş ineğe de tedbir konulunca, tamamen işsiz kaldı. İnekleri ne satabilen ne de ürünlerinden faydalanabilen Vuran, “İneklerime kayyum atandı” dedi.

Amerika’nın Sesi’nden Mahmut Bozarslan’ın haberine göre belediyenin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde çalışan Ali Vuran, OHAL ilanının ardından KHK ile işten çıkarıldı.

Sur ilçesine bağlı Yeşilli köyünde yaşayan Vuran, bunun üzerine beş inek alarak, hayvancılık yapmaya başladı. Tarımsal destek almaya başlayan Vural işleri yoluna koyduğunu sandığı bir anda, Tarım Müdürlüğü’nden gelen haberle hayal kırıklığına uğradı.

Devletten aldığı tarımsal desteğin kesildiğini öğrenen Vuran, “Sadece benim değil birçok kişinin primi kesilmiş. Bir arkadaşımın yaklaşık 72 bin TL’lik primine el konulmuş. Benim de 8-9 bin TL’ye el konuldu. Bu bir çiftçi için ciddi bir paradır. Geçim kaynağımız budur. Bununla yaşıyor ve ayakta kalabiliyoruz” dedi.