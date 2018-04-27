KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan 48 öğretmen hakkında gözaltı kararı 

ANKARA (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından KHK ile kapatılan FETÖ okullarında yapılan soruşturmaya ilişkin, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 48 öğretmen hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri Ankara ve 11 ilde devam etmektedir" denildi.

