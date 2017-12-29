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KHK şoku! 30 işçinin sevinci kısa sürdü, gelen telefonla yıkıldılar!

GÜNCEL HABERLERİ | 29.12.2017 15:33 | Son Güncelleme 11 dakika önce

Rize'de, 350 kişinin başvurduğu hasta bakıcılık işine kurayla girmeye hak kazanan 30 kişinin iş sevinci kısa sürdü. İşçilere taşeron işçiler için çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) 4 Aralık 2017 tarihi öncesini kapsadığı gerekçe gösterilerek işe alınamayacağı bildirildi. İşçi adaylarından Nurcan Taşkın, "Gerekli evrakımızı sağlık raporlarımızı alarak sözleşmemizi imzaladık. Dün bizi firma arayarak iş haklarımızın fesih edildiği bilgisi bize verildi. Bu telefon sonrasında yıkıldık" dedi

Rize’de, geçen ay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Devlet Hastanesi bünyesinde 30 hasta bakıcı alımı yapılacağı duyuruldu. Asgari ücretle taşeron bir şirket üzerinden yapılacak alım için 355 kişi başvurdu. 27 Kasım tarihinde Noter huzurunda yapılan kura ile 30 kişi iş hakkı kazandı. İş başvuru evraklarını hazırlayan, yeni iş kıyafetlerini alan ve bazılar da çalıştıkları işleri bırakan 30 kişi 2 Ocak tarihinde heyecanla iş başı yapmayı beklemeye başladı. İşçiler, önceki gün telefonla aranarak taşeron işçiler için çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname’nin 4 Aralık 2017 tarihi öncesini kapsadığı gerekçe gösterilerek işe alınamayacakları bildirildi. Yaşananlar üzerine hayal kırıklığı yaşayan 30 işçi adaylarının iş umudu da kısa sürdü.

TELEFON SONRASINDA YIKILDIK

Kendilere gelen telefonla hayal kırıklığı yaşadığını anlatan işçi adayı Nurcan Taşkın, 27 Kasım'da noter huzurunda çekilen kurada hastanelere personel alımı gerçekleştirildiğini ve işe girmeye hak kazandığını belirterek şunları söyledi:

"Bizde bu başvuruyu yaptık ve kurada çıktık. Kura sonucu gidip ilgili kurumdan da kurada hak kazandığımızı teyit ettik. Sonrasında gerekli evraklarımızı sağlık raporlarımızı alarak sözleşmemizi imzaladık. Dün bizi firma arayarak iş haklarımızın fesih edildiği bilgisi bize verildi. Bu telefon sonrasında yıkıldık. 2 Ocak itibari ile biz işe başlayacaktık. İşlerinden ayrılan ve şehirlerinden ayrılarak buraya yerleşen arkadaşlarımız oldu. Biz mağdur olduk. Masa başı iş istemiyorduk, herkes fedakarlık yaparak bu işe gönül koymuştuk. Zorluklarını görerek bu işe ihtiyacımız olduğu için bu işe başlamak istiyorduk. Yetkililerden bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz."

"KHK MAĞDURU OLMAK İSTEMİYORUZ"

İşe çok ihtiyacı olduğunu ifade eden Derya Uzun, "Burada 30 kişi kura sonucu işe girmeye hak kazandı. Son 5 gün kala iş hakkımızın fesih ettiler. Gerçekten bu işe çok ihtiyacımız var. Temizlik işi yapacaktık. İşe ihtiyacımız olduğu için bunu seve seve kabul etil. KHK mağduru olmak istemiyoruz. Bu 30 kişiye bir imkan sağlayacaklarına inanıyoruz. Umarım güvenimiz boşa çıkmaz" diyerek kendilerine yardım edilmesini istedi.

CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKAN’A SESLENİLDİ

Kızının işe girmeye hak kazandığını anlatan anne Nafiye Hoşgör de, "Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum: Bu rızkı çocuklarımızdan almasın. Bu çocuklar için Allah'a yalvardık. Bu rızkı cenabı Allah verdi, kullar elimizden almasın. Allah inşallah tekrar bize nasip eder ifadelerinde bulundu" dedi.

İşçi adaylarından Hüseyin Turan ise KHK'nın çıkmasıyla dışarıda kaldıklarını kaydederek şöyle dedi:

"Taşerona kadro verilmeseydi biz şu an işe başlayacaktık. 13 yıldır çalıştığım iş yerinden bu iş yüzünden ayrıldım. Birçok kişi torpille işe girebiliyor. Okuma yazma bilmeyenlere kadro verildi. Hepimizin kriteri tutuyor. Biz kadro istemiyoruz. KHK'nın çıkmasıyla biz dışarıda kaldık. Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, Bakanımız bize yardımcı olsun. Torpil istemiyoruz. Torpilsiz bir iş yapılmıştı ama iş hakkımız elimizden alındı."

(DHA)

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Rize Kanun Hükmünde Kararname KHK Nurcan Taşkın

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Bu ulkenin en akillilari sizmisiniz.. Simdi rize akp il baskaninin bu iste parmagi yok demeyin.. Tam has akp lileri dolduracakti k i tarihe takilmis..
kesin torpilsizdir, kesin !!
TABİ TABI 5 MİLYON. KİŞİYE 30 TANE RİZELİLER BEDELDİR. BEŞ MİLYON OY VAR BU İŞİN UCUNDA. SEÇİM KAZANMAK VAR. KOY7N CAN DERDİNDE KASAP ET DERDİNDEE
insallah acnızdan geberirsiniz cumhuriyet düşman atatürk düşmanları
Şu rezilliğe bak asgari ücretle çalışmak için heyecanlanıp hayal kuruyoruz. Başımızdaki ağaların bir günlük harçlığı bile değildir
Ak partiye daha çok oy verin işte devam edin böyle daha evde ekmek bulamayacak hale gelecez..
türbanlı bacılarımı işten attılar adalet sizede lazım olacak demiştik
Huzur için Toplumsal barışımız için AİLE REİS lerine İş, Aş şart... Her AİLE REİSİ ne İş, Aş Formülleri bulmalıyız... REİS OLMAK, KABADAYI OLMAK demek geğildir..! YENİ YILDA, AİLE REİSLERİNE, DAHA GÜÇLÜ, SAĞLIK VE MORAL DİLİYORUM...
khk ile kanun yapılırsa böyle olur.Bu arkadaşlar adına üzüldüm ama sizler yüzde 99.9 akp seçmenisiniz.yani akp ve rte böyle bir kanun çıkarmışsa siz zaten buna asla itiraz etmezsiniz.Sonuçta onlar sizin için en iyisini düşünüyordur.ha yok biz bu durumdan memnun değiliz derseniz o zaman seçimde akpye oy vermezsiniz.ama bence gider kuzu kuzu yine verirsiniz,daha doğrusu vermeniz de gerek çünkü herkes hak ettiğini görür.gelelim kanuni olarak bir hakkınız olup olmadığına.khk da açıkça tarih var yani size şimdi hak verilse bu diğer insanlara emsal olur.akpli olarak siz hakssızlık etmezsiniz di mi )
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