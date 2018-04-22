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Kıbledağı zirvesindeki camiye ziyaretçi akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 12:03 | Son Güncelleme

RİZE'nin Güneysu ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteği üzerine 1160 rakımlı Kıbledağ'ın zirvesine inşa edilip, 2 yıl önce ibadete açılan Hacı Yusuf Yılmaz Cami, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Aytekin KALENDER- Bayram Ali SARI/GÜNEYSU (Artvin), (DHA)- RİZE'nin Güneysu ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteği üzerine 1160 rakımlı Kıbledağ'ın zirvesine inşa edilip, 2 yıl önce ibadete açılan Hacı Yusuf Yılmaz Cami, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Orman Müdürlüğü tarafından çevresinde mesire alanları, yürüyüş yolları ve kamelyalar inşa edilen bulutların üzerindeki camiye, en çok Arap turistler ilgi gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2011 yılında başbakanlığı döneminde, Güneysu ilçesine 9 kilometre uzaklıktaki 1160 rakımlı Kıbledağı'na giderek Ayane camisini ziyaret etti. Aynı alanda yeni bir cami yapılmasını ve kent ormanı oluşturulmasını istedi. Bunun üzerine başlatılan çalışmalarla dağın zirvesi yeniden düzenlendi, ardından da çevresinde kent ormanı için çalışma yapıldı. Erdoğan’ın isteği üzerine, Üsküdar Şemsi Paşa Cami’nin benzeri Kıbledağı’nda inşa edildi. 275 metrekare alana kurulan caminin 70 metrekaresi erkekler, 45 metrekaresi de kadınlar için ayrıldı. Kapalı alanda 200 kişinin ibadet edebileceği caminin kubbesinin yüksekliğinin 13, minarenin yüksekliğinin ise 27 metre olduğu bildirildi. Şadırvanında sürekli olarak sıcak su akacak şekilde düzenleme yapılan camide, kadınlar için ibadet mekanının yanında bir de bebek bakım odası inşa edildi. Yapım masraflarının hayırseverler tarafından karşılanan ve adı Hacı Yusuf Yılmaz olarak değiştirilen cami, 2.5 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ibadete açıldı.

ZİYARETÇİ AKINI

Çevresinde kent ormanı yapımı tamamlanan Kıbledağı zirvesindeki cami, yerli-yabancı turistlerin akınına uğruyor. Camiyi en çok ziyaret edenler ise Arap turistler oluyor. Yerli turistlerle Suudi Arabistan, Malezya, Katar gibi ülkelerden gelen yabancı turisttler, araçlarıyla çıktıkları Kıbledağı'ndaki camiyi ziyaret ediyor. Kent ormanında piknik yapanlar gününü bölgede geçiriyor. Zirvedeki cami çoğu zaman bulutların üzerinde kalıyor.

Hacı Yusuf Yılmaz Camii imamı Müstekim Karali, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği ile son şeklini alan caminin Ortadoğu ve Menar ülkelerinden ziyaretçi aldığını belirterek gelenlerin camiye hayran kaldığını söyledi.

Bölgeye gelen Arap turistler çevrenin doğasının muhteşem olduğu değerlendirmesinde bulundu.

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