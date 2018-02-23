Kıbrıs açıklarındaki İtalyan sondaj gemisi çekildi

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) Akdeniz’de tek taraflı doğalgaz arama çalışmaları kapsamında faaliyet gösteren İtalyan enerji şirketi ENI’ye ait sondaj gemisinin, Kıbrıs açıklarından ayrıldığı bildirildi.
GKRY Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, Rum RIK Radyosuna yaptığı açıklamada, sondaj gemisinin, Limasol Limanı’na doğru hareket ettiğini açıkladı.
Hristodulidis, ENI’nin bölgedeki sondaj planlarının ertelendiğine dikkati çekerek, “İtalyan sondaj gemisi bölgeden ayrılarak Limasol’a geldi. Ancak, Kıbrıs Cumhuriyeti enerji planlarını iptal etmeyecek” diye konuştu.
Sözcü Hristodulidis ayrıca Rum kesimi lideri Nikos Anastasiadis’in Brüksel’deki AB Zirvesi’nde liderlerle bir araya gelerek bölgedeki gelişmeler konusunda bilgilendireceğini, AB’den Türkiye’ye karşı gerekli tepkiyi göstermesini beklediklerini kaydetti.
Rum Hükümeti Sözcü Yardımcısı Viktoras Papadopoulos da bugün bir kez daha sondaj gemisinin Türk donanması tarafından engellendiğini iddia ederek, geminin bölgeden ayrılacağını söyledi.
Rum basınına göre, ENI’ye ait “SAIPEM 12000” isimli sondaj gemisinin Limasol Limanı’nda 2-4 gün arasında demirleyerek, yeni bir arama yapmak üzere Fas’a doğru hareket edeceği belirtildi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan flaş ABD açıklaması: Biz uzlaşıya hazırız
Pendik'te koca dehşeti! Eşi, baldızı ve 15 yaşındaki oğlu...
ÖSO askerinin imha etmeye çalıştığı patlayıcı böyle infilak etti
ABD'den son dakika Kudüs kararı!
Sağlık personellerinden skandal video! Kürtçe ağıtla dalga geçtiler
Tropikal ormanlarda yaşıyor! Erzincan'da ele geçirildi
Çeyrek altın için yarım saatte 151 tane çöp şiş yedi!
Göbek deliği için servet harcıyorlar
WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor: WhatsApp grubu olanlar dikkat!
7 yıl boyunca tecavüzcüsünün esiri oldu! Sonunda özgürlüğüne kavuştu
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan gündemi sarsacak sözler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum