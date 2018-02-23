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Kıbrıs açıklarındaki İtalyan sondaj gemisi çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 21:30 | Son Güncelleme

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) Akdeniz’de tek taraflı doğalgaz arama çalışmaları kapsamında faaliyet gösteren İtalyan enerji şirketi ENI’ye ait sondaj gemisinin, Kıbrıs açıklarından ayrıldığı bildirildi.GKRY Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, Rum RIK Radyosuna yaptığı açıklamada, sondaj gemisinin, Limasol Limanı’na doğru hareket ettiğini açıkladı.Hristodulidis, ENI’nin bölgedeki sondaj planlarının ertelendiğine dikkati çekerek, “İtalyan sondaj gemisi bölgeden ayrılarak Limasol’a geldi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) Akdeniz’de tek taraflı doğalgaz arama çalışmaları kapsamında faaliyet gösteren İtalyan enerji şirketi ENI’ye ait sondaj gemisinin, Kıbrıs açıklarından ayrıldığı bildirildi.
GKRY Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, Rum RIK Radyosuna yaptığı açıklamada, sondaj gemisinin, Limasol Limanı’na doğru hareket ettiğini açıkladı.
Hristodulidis, ENI’nin bölgedeki sondaj planlarının ertelendiğine dikkati çekerek, “İtalyan sondaj gemisi bölgeden ayrılarak Limasol’a geldi. Ancak, Kıbrıs Cumhuriyeti enerji planlarını iptal etmeyecek” diye konuştu.
Sözcü Hristodulidis ayrıca Rum kesimi lideri Nikos Anastasiadis’in Brüksel’deki AB Zirvesi’nde liderlerle bir araya gelerek bölgedeki gelişmeler konusunda bilgilendireceğini, AB’den Türkiye’ye karşı gerekli tepkiyi göstermesini beklediklerini kaydetti.
Rum Hükümeti Sözcü Yardımcısı Viktoras Papadopoulos da bugün bir kez daha sondaj gemisinin Türk donanması tarafından engellendiğini iddia ederek, geminin bölgeden ayrılacağını söyledi.
Rum basınına göre, ENI’ye ait “SAIPEM 12000” isimli sondaj gemisinin Limasol Limanı’nda 2-4 gün arasında demirleyerek, yeni bir arama yapmak üzere Fas’a doğru hareket edeceği belirtildi.

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