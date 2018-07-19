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Kıbrıs açıklarındaki tekne faciasından kurtarılanlar Taşucu'nda (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 17:53 | Son Güncelleme

YAKINLARI GELDİ KKTC Karpaz Yarımadası açıklarında Suriyeli göçmenleri taşıyan teknenin batmasının ardından, kurtarılanların yakınları, akrabalarıyla görüşmek için Mersin'in Silifke ilçesine geldi.

YAKINLARI GELDİ

KKTC Karpaz Yarımadası açıklarında Suriyeli göçmenleri taşıyan teknenin batmasının ardından, kurtarılanların yakınları, akrabalarıyla görüşmek için Mersin'in Silifke ilçesine geldi.

Göçmenlerin bulunduğu Taşucu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Erkek Öğrenci Yurdu'na gelen Suriyeliler, yakınları hakkında bilgi alabilmek için yetkililerle görüşmeye çalıştı. Pansiyondan çıkışta gazetecilere açıklama yapan Eymen Ubeyd, teknede bulunan üç yakınının öldüğünü öğrendiğini belirterek, çok üzgün olduğunu söyledi. Halid Revaf da teknede tanıdıklarının olduğunu anlatarak, onlarla ilgili bilgi almak için ilçeye geldiğini belirtti.

Bu arada, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, ifade alma işlemleri de sürüyor. İlçedeki jandarma karakolu ve polis merkezine götürülen göçmenler ifadeleri alındıktan sonra Taşucu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Erkek Öğrenci Yurdu'na getiriliyor. İfade alma işlemlerinin tamamlanmasının ardından göçmenlerin Mersin Valiliği'ne bağlı İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edileceği belirtildi.

Görüntü dökümü
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- Yurt önündeki Suriyeli yakınları
- Suriyeli yakınları yurda giderken
- Uzaktan seslenenler
- Camdan bakanlar
- Jandarma araçlarının görüntüsü
- Yurttan çıkan Suriyeli yakınları
- Suriyeli yakını kadın ile röportaj
- Suriyeli yakınları kendi aralarında konuşurken
- Telefonla görüşme yapanlar
- Yakınlarını kaybeden Suriyeli ile röportaj
- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN-Mehmet OKUR-Eser PINARBAŞI/SİLİFKE,(Mersin),(DHA)

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