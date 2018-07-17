Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tören ve etkinliklerle kutlanacak.

Kıbrıs Türk halkını özgürlüğe kavuşturan 20 Temmuz 1974'teki harekatın yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere çeşitli ülkelerden çok sayıda konuk KKTC'ye gelecek. "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı" nedeniyle başkent Lefkoşa ile tüm ilçelerde tören ve etkinlikler düzenlenecek.

19 Temmuz'da saat 12.00'de 21 pare top atışı ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Bayrak Radyo Televizyonundan (BRT) yapacağı konuşmayla başlayacak etkilikler, Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenecek törende Yavuz Çıkarma Plajı'ndan getirilen bayrakların Cumhurbaşkanı Akıncı'ya sunulması ile sürecek.

Yelken-Motor-Kürek Federasyonu "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Rallisi" 16 ve 19 Temmuz Girne Limanı ve Karpaz Gate Marina'da yapılacak.

Atıcılık Federasyonu, Lefke ve Lefkoşa'da yapılcak müsabakalarda dereceye girenlere "20 Temmuz Barış ve Özgürlük" kupası verecek.

Basketbol Federasyonu kutlamalar çerçevesinde U-16 Kızlar Barış ve Özgürlük Basketbol kupası karşılaşmaları 20-22 Temmuz'da Lefkoşa'daki Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak.