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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 04:53 | Son Güncelleme

Yavuz Çıkarma Plajı'nda toplanan binlerce Kıbrıs Türk'ü, harekatta şehit olan Türk askerlerini "şafak nöbeti" tutarak andı - Temsili 50. Alay'ın, o dönem olduğu gibi sahile gelip sancaklarını açarak mücahitlerle buluştuğu etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinlikleri kapsamında Yavuz Çıkarma Plajı'nda toplanan binlerce Kıbrıs Türk'ü "şafak nöbeti" tuttu.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümünde temsili 50. Alay, o dönem olduğu gibi sahile gelip sancaklarını açarak mücahitlerle buluştu.

Şafak Nöbeti Organizasyon Komitesi Başkanı Fevzi Tanpınar, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs'ın içinde bulunduğu coğrafyanın alev alev yandığını söyledi.

Adadaki barışı beğenmeyenlerin halen Kıbrıs Türk halkını bilinmezliğe sürüklemeye çalıştığını belirten Tanpınar, "Şafak nöbeti, Kıbrıs Türkü'nü kimliksizleştirmeye çalışanlara ve Türkiye ile olan sağlam bağlarını kopartmak isteyenlere karşı bir duruştur." dedi.

Tanpınar, şafak nöbetinin, göğsünü yıllarca çocuklarına siper eden analara, geceleri gözünü kırpmadan bekleyen babalara, dedelere, tüm farklılıkları ile özgürlük savaşını verenlere hürmet için tutulduğunu sözlerine ekledi.

- Şehit Türk askerleri anıldı

Sahnede meşalelerin yakılmasıyla devam eden nöbete katılan binlerce kişi, 44 sene önce çıkarmanın yapıldığı sahile indi. Daha sonra harekatta şehit olan Türk askerleri için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Özel sahne gösterilerinin yer aldığı etkinlikte sanatçı Kıraç da konser verdi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemilerin sahildeki halkı aydınlatmalarıyla selamladığı etkinlik, sabah ezanının sahilde okunması ve havai fişek gösterisiyle sona erdi.

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