HABER

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 11:03 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Türkiye Cumhuriyeti, her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olacaktır"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü vesilesiyle, "Türkiye Cumhuriyeti, her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, harekatın 44. yıl dönümü dolayısıyla resmi Twitter hesabından mesaj paylaştı.

Mevlüt Çavuşoğlu mesajında, "Şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olacaktır." ifadelerini kullandı.

PARTNERYavrularının üzerinden ayrılmadan... Bu halde buldularYavrularının üzerinden ayrılmadan... Bu halde buldular
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Oyunun ortasında kural değişmeyecekMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Oyunun ortasında kural değişmeyecek
Mide bulandıran olay! Polis babaya kızından korkunç suçlamaMide bulandıran olay! Polis babaya kızından korkunç suçlama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çavuşoğlu Kıbrıs Barış Harekatı yıldönümü

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın çarpık ilişki rezaleti!

Adnan Oktar'ın çarpık ilişki rezaleti!

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Hakan Altun'dan sürpriz karar! Mandıra Filozofu'nu izledi Bodrum'a yerleşti

Hakan Altun'dan sürpriz karar! Mandıra Filozofu'nu izledi Bodrum'a yerleşti

Tarkan kızı Liya ile hastane çıkışı fotoğrafını paylaştı

Tarkan kızı Liya ile hastane çıkışı fotoğrafını paylaştı

Evlilik dışı ilişki hem işinden hem eşinden etti

Evlilik dışı ilişki hem işinden hem eşinden etti

Arka bahçesinde bir delik gördü! İçini kazdıktan sonra olanlar inanılmaz...

Arka bahçesinde bir delik gördü! İçini kazdıktan sonra olanlar inanılmaz...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pes! 76 yaşındaki Nine'ye öyle bir şey yaptı ki!

Pes! 76 yaşındaki Nine'ye öyle bir şey yaptı ki!

Hyundai i30 N Line geliyor!

Hyundai i30 N Line geliyor!

Tuzla'daki 'koku' soruşturması tamamlandı! İstenen cezalar belli oldu

Tuzla'daki 'koku' soruşturması tamamlandı! İstenen cezalar belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Oyunun ortasında kural değişmeyecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Oyunun ortasında kural değişmeyecek

Mide bulandıran olay! Polis babaya kızından korkunç suçlama

Mide bulandıran olay! Polis babaya kızından korkunç suçlama

Şule Çet'in sır ölümünde yeni gelişme! 20. kat görüntüleri bilirkişiye verildi

Şule Çet'in sır ölümünde yeni gelişme! 20. kat görüntüleri bilirkişiye verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.