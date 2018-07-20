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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 23:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın harekatın yıl dönümü vesilesiyle verdiği resepsiyona Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın verdiği Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü resepsiyonuna katıldı.

Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelişinde Akıncı tarafından karşılandı.

Resepsiyona, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, AK Parti'nin Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş ve Erzurum Milletvekili Recep Akdağ ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

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