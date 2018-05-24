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Kıbrıs gazileri, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay'ı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 19:40 | Son Güncelleme

Kıbrıs gazileri, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay'ı ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 1974 Kıbrıs Barış Harekatında görev yapan subay ve gazilerden oluşan heyeti kabul etti.

Kabulde konuşan Meclisi Başkanı Uluçay, ziyaretten büyük onur ve mutluluk duyduğunu kaydederek, “Yıllar sonra sizleri ülkemizde ağırlamak bir gurur vesilesidir.” dedi.

Devleti yönetenler olarak ülkeyi daha ileriye götürmek için çalıştıklarını ifade eden Uluçay, daha iyi bir geleceğin herkesin ortak arzusu olduğunu söyledi.

Uluçay, çocuklara ve gençlere daha güzel bir ülke bırakmak için gayret gösterdiklerini belirterek, "Zaman zaman tıpkı bugünlerde olduğu gibi ekonomimizde sıkıntılar yaşansa da bu sıkıntıların da el birliği ile aşılacağına olan inancım tamdır.” diye konuştu.

Heyet, ziyaret anısına Uluçay’a üzerinde Mustafa Kemal Atatürk’ün resminin işlendiği duvar halısı hediye etti.

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay Kıbrıs Barış Harekatı Kıbrıs gazileri KKTC

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