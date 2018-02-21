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Kıbrıs gazileri öğrencilerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2018 21:56 | Son Güncelleme

Eskişehir'de "Gençlik Projeleri Destek Programı" kapsamında düzenlenen "Tarihi Yazanlar ve Okuyanlar Bir Arada" projesi, Kıbrıs gazileri ile öğrencileri bir araya getirdi

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye'nin farklı kentlerinden Eskişehir'e gelen Kıbrıs gazileri öğrencilerle bir araya geldi.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Uluslararası Vizyon Gençlik Derneği Eskişehir Şubesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında yürütülen "Tarihi Yazanlar ve Okuyanlar Bir Arada" projesiyle, Kıbrıs gazileri ile öğrencileri buluşturdu.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen programda Türkiye'nin farklı illerinden gelen 59 Kıbrıs gazisi, lise eğitimi gören öğrencilerle sohbet etti, hatıralarını anlattı.

Uluslararası Vizyon Gençlik Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Şahin Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gazilerin öğrencilerle bir araya getirilerek tarihi okuyanlara ışık tutmayı amaçladıklarını söyledi.

Gazilerin, öğrenciler için "yaşayan tarih" olduğunu bir kez daha gördüklerini aktaran Kılınç, "Bakanlığımız, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve öğrencilerimizin bir arada olduğu güzel bir organizasyonu sağlamış olduk. Herkese desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Tarihi yaşayanlar ile tarihi okuyanların sinerjisini ortaya çıkartmış olacağız." dedi.

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