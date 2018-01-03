HABER

Kıbrıs gazisi, son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 23:39 | Son Güncelleme 3 saat önce

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Akif Akyer (65), törenle toprağa verildi.

Yaşadığı Almanya'nın Dortmund kentinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Akif Akyer'en cenazesi, memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesine getirildi. Akyer için, Koca Cami'de askeri tören düzenlendi. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Selahattin Acara, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir ve Denizli Merkez Komutanlığı'ndan gelen merasim bölüğü törene katıldı. Nazilli Gaziler Derneği Başkanı Hasan Karataş ve gaziler ile şehit gazinin yakınları da törende hazır bulundu. Koca Cami'de öğlende kılınan cenaze namazının ardından Akyer, Eğriboyun Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

ŞEHİT POLİSLER İÇİN MEVLİT

Aynı camide ayrıca, 3 Ocak 2017'te şüpheli bir aracı takip ederken, Nazilli-Aydın devlet karayolunda trafik kazasında şehit olan başpolis Yener Arslan ve polis memuru Hasan Özdemir'in birinci ölüm yıldönümü nedeniyle, Nazilli ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından mevlit okutuldu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında açık açık anlattı! O da evli erkeklerle birlikte oldu

Canlı yayında açık açık anlattı! O da evli erkeklerle birlikte oldu

Milli Piyango ikramiyesini kazandığı sanılıyordu ama gerçek çok farklı çıktı

Milli Piyango ikramiyesini kazandığı sanılıyordu ama gerçek çok farklı çıktı

Hakan Atilla'nın yargılandığı davada jüri kararını açıkladı

Hakan Atilla'nın yargılandığı davada jüri kararını açıkladı

İran'da tehlikeli gelişme! Tam bitti derken... Öldürüldüler

İran'da tehlikeli gelişme! Tam bitti derken... Öldürüldüler

2018'de Asgari Geçim İndirimi ne kadar oldu?

2018'de Asgari Geçim İndirimi ne kadar oldu?

Üniversiteli kıza metro istasyonunda tecavüz etmişti! Cezası belli oldu

Üniversiteli kıza metro istasyonunda tecavüz etmişti! Cezası belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Önce loto sonra piyango! Talihli gerçekten talihliymiş

Önce loto sonra piyango! Talihli gerçekten talihliymiş

Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi (Son depremler-AFAD)

Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi (Son depremler-AFAD)

Kararın ardından flaş sözler! 'Ankara'da hazırlıklar var'

Kararın ardından flaş sözler! 'Ankara'da hazırlıklar var'

Polise pompalı tüfekle ateş açıldı

Polise pompalı tüfekle ateş açıldı

Hakan Atilla'nın yargılandığı davada jüri kararını açıkladı

Hakan Atilla'nın yargılandığı davada jüri kararını açıkladı

Şans Topu sonuçları sorgula 3 Ocak - Milli Piyango 864. hafta Şans Topu sonucu ve sayıları

Şans Topu sonuçları sorgula 3 Ocak - Milli Piyango 864. hafta Şans Topu sonucu ve sayıları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.