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Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 14:40 | Son Güncelleme

1974 Kıbrıs Barış Harekatı gazilerinden 64 yaşındaki Ramazan Baytekin, uzun zamandır tedavi gördüğü hastalıktan yenik düşerek evinde vefat etti.Kıbrıs Gazisi Ramazan Baytekin Alaplı merkez Camisi’ne düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.Törene, Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Türker, Belediye Başkanı Nuri Tekin, İlçe Garnizon Komutanı Fuat Gençer, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alaplı Şube Başkanı Muammer ÖzdemirEreğli Muharip Gaziler Derneği, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Kıbrıs Gazisi Ramazan Baytekin Türk bayrağına sarılı cenazesi askerlerin omuzlarında törenin yapılacağı Alaplı merkez Camisi’ne getirildi.

1974 Kıbrıs Barış Harekatı gazilerinden 64 yaşındaki Ramazan Baytekin, uzun zamandır tedavi gördüğü hastalıktan yenik düşerek evinde vefat etti.
Kıbrıs Gazisi Ramazan Baytekin Alaplı merkez Camisi’ne düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Törene, Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Türker, Belediye Başkanı Nuri Tekin, İlçe Garnizon Komutanı Fuat Gençer, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alaplı Şube Başkanı Muammer Özdemir
Ereğli Muharip Gaziler Derneği, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kıbrıs Gazisi Ramazan Baytekin Türk bayrağına sarılı cenazesi askerlerin omuzlarında törenin yapılacağı Alaplı merkez Camisi’ne getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ramazan Baytekin cenazesi 690 evler Belediye şehir Mezarlığında toprağa verildi.
Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, Kıbrıs Gazisi Ramazan Baytekin tabutunun üzerindeki Türk bayrağını öperek, gazinin oğlu takdim etti.

Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

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Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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