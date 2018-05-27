Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Burhan CEYHAN/GERMENCİK (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Germencik ilçesinde, 67 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi Salaattin Otçu, askeri törenle sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Kıbrıs Gazisi Salaattin Otçu, bir süredir mücadele ettiği sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Otçu için bugün Çarşı Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından askeri tören düzenlendi. Otcu'nun Türk Bayrağı'na sarılı naaşı askerlerin omuzlarında ve sevenlerinin gözyaşları arasında ilçe mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, Germencik Jandarma Garnizon Komutanı Yüzbaşı Aydın Aktaş, İlçe Emniyet Müdürü Korhan Özmenlikan ve Otçu'nun yakınları katıldı.
FOTOĞRAFLI
Rusya'da uçak düştü: 1 ölü
HDP'lilerin Almanya mitinginde polis şoku! HDP sözcüleri Tuğba Hezer ve Ahmet Yıldırım'ın konuşmasına izin verilmedi!
Rus milyarder Viktor Rashnikov'a Bodrum'da 2.5 milyon liralık hesap
İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı
Bursa'da kan donduran kaza! Kamyonda otururken kolu koptu!
Selahattin Demirtaş'tan çok konuşulacak mesajlar
Muharrem İnce'nin Beyaz Saray önüde çekilen fotoğrafı yeniden gündem oldu
Tekirdağ'da korkunç olay! Eniştenin tek hatası baldızın sonu oldu!
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in gelecekten verdiği haberler
Köpekler ezan sesi duyunca neden ulumaya başlıyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum