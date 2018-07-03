Kıbrıs konusunda istişareleri Lute yürütecek

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Kıbrıs sorununun çözümünde anlamlı bir sürecin başlamasına imkan sağlayacak koşulların oluşup oluşmadığını belirlemek üzere tüm taraflarla görüşme yapacak üst düzey BM yetkilisinin, daha önce "Kıbrıs Özel Danışmanlığı" görevine getirileceği söylenen ancak henüz doğrulanmayan Jane Holl Lute olduğunu açıkladı.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, AA muhabirinin, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in taraflarla görüşme yapmak üzere Ada'ya göndereceği üst düzey BM yetkilisinin kim olduğu ve ziyaretin ne zaman gerçekleşeceği" sorusuna, ''Genel Sekreter, Jane Holl Lute'dan Kıbrıs Konferansı'nın tüm tarafları ile istişarelerde bulunmasını istedi ve Jane Holl Lute da şu anda atılacak adımları planlıyor.'' yanıtını verdi.

Taraflarla görüşme yapacak üst düzey BM yetkilisinin Lute olması ise dikkati çekti. BM Kıbrıs Özel Danışmanlığı görevine daha önce Jane Holl Lute'un getirileceği yönünde haberler medyaya yansımış ancak BM yetkilileri bu konuda bir açıklama yapmamıştı.

Guterres, Kıbrıs sorununun çözüm süreciyle ilgili BM Güvenlik Konseyine sunduğu son raporunda, İsviçre'nin Crans Montana kentindeki görüşmelerden bu yana anlamlı bir sürecin başlamasına imkan sağlayacak koşulların oluşup oluşmadığını belirlemek üzere yakın zamanda Ada'ya üst düzey bir BM yetkilisi göndereceğini ifade etmişti.

