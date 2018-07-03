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"Kıbrıs ne kadar güçlüyse biz de o kadar güçlüyüz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 17:19 | Son Güncelleme

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Tufan Erhürman tarafından ayrı ayrı kabul edildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Kıbrıs ne kadar güçlüyse biz de o kadar güçlüyüz." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Ticaret Odasının (KTTO) davetlisi olarak KKTC'de bulunan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Kabulde konuşan Başbakan Erhürman, Kıbrıs sorununun bir an önce çözülmesini istediklerini belirterek sorun çözülsün ya da çözülmesin, sosyoekonomik kalkınmanın her koşulda daha ileriye taşınması gerektiğini dile getirdi.

Hükümet olarak kalkınma konusuna önem verdiklerini söyleyen Erhürman, adada 1974'e kıyasla ilerlemeler kaydedildiğini ancak arzu edilen noktaya ulaşılamadığını anlattı.

KTTO ile TOBB arasındaki iş birliğinin sosyoekonomik kalkınmanın planlanması, kaliteli ve doğru yatırımın ülkeye çekilmesi açısından önemli olduğuna işaret eden Erhürman, bu iş birliğinin iki ülke arasında çok önemli bir adım olduğunu belirtti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da konuşmasında, "Kıbrıs ne kadar güçlüyse biz de o kadar güçlüyüz." ifadelerini kullanarak Kıbrıs'ta devam eden çözüm sürecinde Kıbrıs Türk ekonomisinin güçlü kalmasının önemli olduğunu, bu bağlamda ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu daha sonra KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından da ayrı ayrı kabul edildi.

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- TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu KKTC KKTC Başbakanı Tufan Erhürman KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı Meclis Başkanı Uluçay

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