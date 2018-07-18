Kıbrıs Rum kesimine gönderilen 600 bin Euro'luk telefonlar kayboldu

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- GÜNEY Kıbrıs’a, Orta Avrupa’dan özel bir şirket için gönderilen 600 bin Euro’luk telefonlar yolda kayboldu.

Orta Avrupa’dan, Güney Kıbrıs'taki bir şirkete gönderilen piyasa değeri yaklaşık 600 bin Euro değerindeki cep telefonları sır oldu. Yapılan araştırmada telefonların, 'ara istasyon' olan Avusturya’da kaybolduğu öne sürüldü. Olayla ilgili Rum güvenlik birimlerinin Avusturya yetkilileriyle temasa geçtiği kaydedildi.



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