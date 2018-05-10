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"Kıbrıs Rum Yönetimi, Kosova'nın bağımsızlığını tanımıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 15:24 | Son Güncelleme

Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiadis, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da resmi temaslarda bulundu - Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüşen Anastasiadis: - "Kosova'nın tek taraflı bağımsızlığını tanımıyoruz. Bu sorunun çözümünün yalnızca 1244 sayılı BMGK Kararı olduğunu düşünüyoruz. Bu karar yürürlükte olduğu sürece Kosova'nın bağımsızlığı yasal olmayacaktır"

Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiadis, ülkesinin, Sırbistan'ın toprak bütünlüğünü desteklediğini, Kosova'nın tek taraflı bağımsızlığını tanımadığını söyledi.

Anastasiadis, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Sırbistan Sarayı'ndaki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Anastasiadis, Avrupa Birliği (AB) üyesi olan ülkesinin, Sırbistan'a AB yolunda destek olmaya ve tecrübelerini paylaşmaya devam edeceğini ifade etti.

AB üyelik yolunun "uzun ve zorlu bir yol" olduğunu anımsatan Anastasiadis, "Sırbistan'ın bu yolda başarılı bir şekilde ilerlediğini göz önünde bulunduracak olursak, Sırbistan'ın geleceğinin Avrupa'da olduğundan hiç şüphemiz yok." diye konuştu.

Kıbrıs Rum Yönetiminin, Sırbistan'ın toprak bütünlüğünü desteklediğini vurgulayan Anastasiadis, "Kosova'nın tek taraflı bağımsızlığını tanımıyoruz. Bu sorunun çözümünün yalnızca 1244 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Kararı olduğunu düşünüyoruz. Bu karar yürürlükte olduğu sürece Kosova'nın bağımsızlığı yasal olmayacaktır." dedi.

Vucic de iki dost ülkenin her zaman iyi ilişkilere sahip olduğunu anımsatarak, "Sırbistan'ın toprak bütünlüğünü destekleyerek Kosova konusunda bize hak veren Kıbrıs Rum Yönetimine teşekkür ediyorum. Kıbrıs Rum Yönetimi, AB'nin, uluslararası hukuku, Sırbistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü en çok destekleyen üyesidir." dedi.

Kosova sorununun ancak uzlaşma yoluyla çözülebileceğine inandığını söyleyen Vucic, "Kimse Sırbistan'ı şantaj ve tehdit yoluyla bir şeylere zorlayamaz, yalnızca Arnavutların çıkarlarını temsil eden çözümleri kabul etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Görüşmede Kıbrıs sorununun da ele alındığını aktaran Vucic, Kıbrıs sorununun da barış yoluyla çözülmesi temennisinde bulundu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesi gerektiğini savunan Vucic, "Ticaret hacmi artmalı, şu ana kadar büyük yatırımlar yapıldı, ancak onların da sayısı artmalı." şeklinde konuştu.

Anastasiadis, Belgrad ziyareti kapsamında Başbakan Ana Brnabic ve Meclis Başkanı Maja Gojkovic ile de bir araya geldi.

Öte yandan Anastasiadis ile birlikte Belgrad'a gelen Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nicos Hristodulidis de Sırp mevkidaşı Ivica Dacic ile görüştü.

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