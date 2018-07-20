HABER

Kıbrıs şehidinin cebinden çıkan mektup, anıt olarak sergileniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 11:15 | Son Güncelleme

KIBRIS Barış Harekatı’nda şehit olan Piyade Onbaşı Cengiz Kurtuluş’un cebinden çıkan duygu dolu notlar, Girne'deki Boğaz Şehitliği'nin girişine yapılan anıtta sergileniyor.

Kıbrıs şehidinin cebinden çıkan mektup, anıt olarak sergileniyor

Nuri PİR- Akif ÖZDEMİR/LEFKOŞA, (DHA)- KIBRIS Barış Harekatı’nda şehit olan Piyade Onbaşı Cengiz Kurtuluş’un cebinden çıkan duygu dolu notlar, Girne'deki Boğaz Şehitliği'nin girişine yapılan anıtta sergileniyor. Öleceğini düşünürken umutlarını sevgiyle yeşerten Kurtuluş’un yazdığı son satırlarındaki, “İşte bunu da kazasız belasız atlattık. Şimdi üst bölgesinde istirahat ediyoruz. Hülya’ya mektup yazdım ve helikoptere verdim” ifadeleri yürek burkuyor.
Harekat sırasında karamsarlığa kapılarak günlük notlarını cebindeki bir kağıt parçasında biriktiren Piyade Onbaşı Cengiz Kurtuluş, son hatıratını yazdıktan 25 saat sonra, 26 Temmuz 1974’te şehit edildi. Şehidin Boğaz Şehitliği'ndeki mezarını ziyaret eden Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Genel Başkanı Adil Çimen, Kurtuluş’un ruhuna rahmet diledi. Dönemin komando tugay komutanlarından teğmen Zafer Tekin tarafından doğrulandığı öğrenilen, Şehit Piyade Onbaşı Cengiz Kurtuluş’un ölmeden önce cebinden çıkan notları şöyle:
"Akçakoca-15 Temmuz 1974, Tugay’dan saat 05.00’te hareket, 92 kilometre yol yürüme ve o gece 23.15’te tugaya geri dönüş ve alarm hazırlığı.
17 Temmuz 1974, saat 09.00. Tugaydan Ankara’ya ve oradan Ovacık’a geçtik. Burada son hazırlıklar yapıldı. 20 Temmuz 1974, Ovacık’tan helikopterle saat 11.30’da hareket ettik ve 12.00’de Kıbrıs’a indirme yapıldı. O gün bölükten ayrılarak dağa çekildik. O gece baskına uğradık fakat karşı taarruz ile geri püskürttük. Barna’da savunma yapıyoruz. Şu anda mermiler başımızın üstünden geçiyor. Mevziide duruyoruz. 21 Temmuz 1974. Sabah saat 08.00.
Saat 12.00’de Boğaz Tepe’ye taarruz ile bayrak çektik. Bu sırada Hüsnü vuruldu. 2 esir aldık. Öldürülenlerin sayısı belli değil ve bir sürü mühimmat ele geçirdik. Gece devamlı olarak ahvan ateşine maruz kaldık. Bugün 22 Temmuz ve Barna’ya baskına gidiyoruz. Şimdiye kadar 2 şehit ve 10’a yakın yaralımız var. Barna’ya girdik. Başarılı bir şekilde şehri ele geçirdik. Bu arada 10 şehit, 7 yaralımız var. Gece 21.00’de üst bölgemize dönebildik. Şehirde stat yakınlarındaki cephane yüklü 2 reoyu roket atışı ile havaya uçurduk.
Bütün geceyi nöbette geçirdik. Şimdi saat 06.00. Yeni bir güne başlıyoruz. Bugün kimler şehit olacak, bunların içinde miyim? Bunu ilerleyen saatler gösterecek.
İnsan harp meydanında yaşamanın güzel bir şey olduğunu öğreniyor. Bugünü de inşallah kazasız belasız atlatır, yarın güneşin doğuşunu seyredebilirim. Bugün de istirahat ettik. Bu akşamüzeri 18.30’da üst bölgesini terk ederek üst bölgesini Lefkoşa yakınında kurduk. Şu anda oradayız ve istirahat ediyoruz.
Bugün 24 Temmuz 1974. Artık silah sesleri kesildi ve üst bölgesinde emniyet tertibatı aldıktan sonra istirahat ediyoruz. Eve ve Hülya’ya mektup yazdım ve saat 13.15’te helikopterle yolladım. Mektuptan sonra istirahat ediyoruz. Şimdi aldığımız emre göre Girne’de çarpışmaya gidiyoruz. Buradan sağ çıkacağıma inanmıyorum. Bu çarpışmada öleceğimi tahmin ediyorum. Allah’tan hayırlısı inşallah kazasız belasız atlatırız bunu da.
Saat 16.30. İşte bunu da kazasız belasız atlattık. Şimdi üst bölgesinde istirahat ediyoruz. 25 Temmuz. Hülya’ya mektup yazdım ve helikoptere verdim."

FOTOĞRAFLI

Kıbrıs şehidinin cebinden çıkan mektup, anıt olarak sergileniyorKıbrıs şehidinin cebinden çıkan mektup, anıt olarak sergileniyor

PARTNERDikkat! Güncelleme geldi, artık bunları da göreceğizDikkat! Güncelleme geldi, artık bunları da göreceğiz
Yavrular büyüdü, leyleklerin dönüşü başladıYavrular büyüdü, leyleklerin dönüşü başladı
Tuzla'daki 'koku' soruşturması tamamlandı! İstenen cezalar belli olduTuzla'daki 'koku' soruşturması tamamlandı! İstenen cezalar belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın çarpık ilişki rezaleti!

Adnan Oktar'ın çarpık ilişki rezaleti!

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Hakan Altun'dan sürpriz karar! Mandıra Filozofu'nu izledi Bodrum'a yerleşti

Hakan Altun'dan sürpriz karar! Mandıra Filozofu'nu izledi Bodrum'a yerleşti

Tarkan kızı Liya ile hastane çıkışı fotoğrafını paylaştı

Tarkan kızı Liya ile hastane çıkışı fotoğrafını paylaştı

Evlilik dışı ilişki hem işinden hem eşinden etti

Evlilik dışı ilişki hem işinden hem eşinden etti

Arka bahçesinde bir delik gördü! İçini kazdıktan sonra olanlar inanılmaz...

Arka bahçesinde bir delik gördü! İçini kazdıktan sonra olanlar inanılmaz...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pes! 76 yaşındaki Nine'ye öyle bir şey yaptı ki!

Pes! 76 yaşındaki Nine'ye öyle bir şey yaptı ki!

Hyundai i30 N Line geliyor!

Hyundai i30 N Line geliyor!

Tuzla'daki 'koku' soruşturması tamamlandı! İstenen cezalar belli oldu

Tuzla'daki 'koku' soruşturması tamamlandı! İstenen cezalar belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Oyunun ortasında kural değişmeyecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Oyunun ortasında kural değişmeyecek

Mide bulandıran olay! Polis babaya kızından korkunç suçlama

Mide bulandıran olay! Polis babaya kızından korkunç suçlama

Şule Çet'in sır ölümünde yeni gelişme! 20. kat görüntüleri bilirkişiye verildi

Şule Çet'in sır ölümünde yeni gelişme! 20. kat görüntüleri bilirkişiye verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.