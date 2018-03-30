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"Kıbrıs sorununun çözümü için kaybedilen güvenin tesisi şart"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 02:56 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreterinin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Feltman: - "Crans-Montana'daki görüşmelerin çökmesinden beri iki taraf arasında güvensizlik olduğunu, güven kaybı yaşandığını kabul etmek zorundayım. Uygulanabilir, sürdürülebilir müzakereler için her iki tarafın da ihtiyaç duyduğu güvenin yeniden tesisi konusunda cesur liderlik adımları atılması gerektiğine inanıyorum" - "Suriye'deki krize siyasi çözüm bulununcaya dek sürdürülebilir bir çözüm olacağına inanmıyorum"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Jeffrey Feltman, Kıbrıs sorununa ilişkin, "Crans-Montana'daki görüşmelerin çökmesinden beri iki taraf arasında güvensizlik olduğunu, güven kaybı yaşandığını kabul etmek zorundayım. Uygulanabilir, sürdürülebilir müzakereler için her iki tarafın da ihtiyaç duyduğu güvenin yeniden tesisi konusunda cesur liderlik adımları atılması gerektiğine inanıyorum." dedi.

Feltman, 2012 yılından bu yana sürdürdüğü görevini bırakmadan önce BM Genel Merkezi'nde son kez basın toplantısını düzenledi.

Birçok ülkenin ve liderin BM'nin temsil ettiği çok uluslu sistemin etkinliğini sorgulamaya ve BM'nin çok sayıda ülkenin desteğini kaybetmeye başladığına dikkati çeken Feltman, "Buradan endişeli ayrılıyorum... Üye ülkelerin desteğini korumamız önemli ve etkili olabileceğimizi göstermemiz gerek." ifadelerini kullandı.

Suriye'deki savaşın uluslararası toplumun başarısızlığının en trajik örneği olmaya devam ettiğini vurgulayan Feltman, "Suriye'deki krize siyasi çözüm bulununcaya dek sürdürülebilir bir çözüm olacağına inanmıyorum." yorumunu yaptı.

- "Hedef iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğin olduğu bir federasyon"

Feltman, AA muhabirinin, "Kıbrıs sorununun çözümünde tarafların tekrar bir araya gelebilmesi için Rum tarafı Akdeniz'deki doğalgaz arama çalışmalarını bir kenara bırakmalı mı? Adada iki kesimin birleşmesi dışında başka bir çözüm olduğunu düşünüyor musunuz?" sorularını da yanıtladı.

Bu konuda iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğin olduğu bir federasyonun hedeflendiğini anlatan Feltman, BM'nin görevinin ise bu hedef doğrultusunda tarafların siyasi bir çözüme ulaşmasına yardım etmek olduğunu dile getirdi.

İsviçre'nin Crans-Montana kentinde Temmuz 2017'de gerçekleştirilen ve herhangi bir sonuca ulaşılamayan Kıbrıs Konferansı'na değinen Feltman, şöyle konuştu:

"Crans-Montana'daki görüşmelerin çökmesinden beri iki taraf arasında güvensizlik olduğunu, güven kaybı yaşandığını kabul etmek zorundayım. Uygulanabilir, sürdürülebilir müzakereler için her iki tarafın da ihtiyaç duyduğu güvenin yeniden tesisi konusunda cesur liderlik adımları atılması gerektiğine inanıyorum. Hedef, BM Güvenlik Konseyinin belirlediği gibi tekrar söylüyorum iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğin olduğu bir federasyon. İki taraf, adanın çevresindeki kaynaklardan her iki tarafın da yarar sağlaması konusunda anlaştı. Bunlar uzun vadeli hedefler, kısa vadede ele almamız gereken gerginlikler var ve müzakerelere geri dönmenin bir yolunu bulmalıyız."

Jeffrey Feltman'ın görevinden ayrılmasının ardından boşalan en önemli pozisyonlardan biri olan Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına, ABD'nin 2010-2014 yıllarında BM Daimi Temsilci Yardımcılığı görevini yürüten Rosemary DiCarlo atandı.

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BM BM Genel Sekreteri'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Jeffre Kıbrıs sorunu

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