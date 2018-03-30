"Kıbrıs sorununun çözümü için kaybedilen güvenin tesisi şart"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Jeffrey Feltman, Kıbrıs sorununa ilişkin, "Crans-Montana'daki görüşmelerin çökmesinden beri iki taraf arasında güvensizlik olduğunu, güven kaybı yaşandığını kabul etmek zorundayım. Uygulanabilir, sürdürülebilir müzakereler için her iki tarafın da ihtiyaç duyduğu güvenin yeniden tesisi konusunda cesur liderlik adımları atılması gerektiğine inanıyorum." dedi.

Feltman, 2012 yılından bu yana sürdürdüğü görevini bırakmadan önce BM Genel Merkezi'nde son kez basın toplantısını düzenledi.

Birçok ülkenin ve liderin BM'nin temsil ettiği çok uluslu sistemin etkinliğini sorgulamaya ve BM'nin çok sayıda ülkenin desteğini kaybetmeye başladığına dikkati çeken Feltman, "Buradan endişeli ayrılıyorum... Üye ülkelerin desteğini korumamız önemli ve etkili olabileceğimizi göstermemiz gerek." ifadelerini kullandı.

Suriye'deki savaşın uluslararası toplumun başarısızlığının en trajik örneği olmaya devam ettiğini vurgulayan Feltman, "Suriye'deki krize siyasi çözüm bulununcaya dek sürdürülebilir bir çözüm olacağına inanmıyorum." yorumunu yaptı.