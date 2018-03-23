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Kıbrıs Türk Barolar Birliği yeni başkanı Esendağlı, Feyzioğlu’nu ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 14:18 | Son Güncelleme

KIBRIS Türk Barolar Birliği’nin yeni başkanı Hasan Esendağlı ve beraberindeki heyet, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu’nu ziyaret etti.

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA) - KIBRIS Türk Barolar Birliği’nin yeni başkanı Hasan Esendağlı ve beraberindeki heyet, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu’nu ziyaret etti.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı beraberinde konsey üyesi Av. Ahmet Said Sayın ile birlikte TBB genel merkezinde Başkan Metin Feyzioğlu’nu ziyaret etti. Ziyarete Türk Barolar Birliği TÜRK-AV Temsilcisi Av. Hasan Özyiğit de katıldı.

Ziyarette konuşan Başkan Feyzioğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk Barolar Birliği’nin 2 yıl önce kurdukları Türk Dili Konuşan ve Akraba Ülkeler Avukatlık Birliği (TÜRK-AV) üyesi olduğunu söyleyerek, “Dünyadan izole edilmek istenen Kıbrıs Türk’ü, Türkiye Barolar Birliği’nin kurucusu olduğu TÜRK-AV’ da üyedir. Bu önemli bir açılış ve çıkıştır. Sesimizi Türk dünyasına ve komşu ülkelere duyurma imkânıdır. Kıbrıs Türk’ünün yaşadığı büyük haksızlıkları ve onlara yaşatan bizim uluslararası şımarıklık, diye nitelendirdiğimiz davranışların sorumlularıdır. Bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yaklaşımımız, tartışmamız gönül bağımız yavru vatan, ana vatan söyleminden çok farklıdır. Yavru vatan, ana vatan yoktur. Bir millet, iki devlet vardır. Türkiye’de biz avukatların, Kıbrıs’taki meslektaşlarımızdan, onların tecrübelerinden ve birliğimizden öğreneceği çok şey vardır. Eşitler arasında samimi, zihin arkasından başka hiçbir hesap kitap olmayan muhteşem dostluk ve işbirliği ilişkisidir” dedi.

‘RUSYA TAM ÜYE OLUYOR’

Rusya Federasyonu Barolar Birliği’nin TÜRK-AV’ın büyük bir hızla gelişmesini görüp, tam üyelik başvurusunda bulunduğunu ifade eden Feyzioğlu, “Bugün genel kurulumuz, Rusya Federasyonu’nu tam üyeliğe alacaktır. Bununla birlikte çok büyük bir coğrafyada TÜRK-AV’ ın etkisi artacaktır” diye konuştu.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin başkanlığı görevine yeni seçilen Hasan Esendağlı ise “Biz hem Türkiye Barolar Birliği ile olan ilişkimizi hem de bugün genel kuruluna davetli olduğumuz TÜRK-AV organizasyonunu oldukça ciddiye alıyoruz. Bunun bizim için önemli bir açılım ve ciddi bir tecrübe kaynağı olduğunu değerlendiriyoruz. Ben bu aşamada ilişkilerin bu noktaya gelmesi ve açılarak, büyüyerek ilerlemesi konusundaki arzum Sayın Feyzioğlu’yla aynı noktadadır” diye konuştu.

Bu arada, TBB öncülüğünde 2016 yılında kurulan TÜRK-AV, Barolar Birliği’nin katılımıyla 2’nci TÜRK-AV genel kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek.

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