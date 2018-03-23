Kıbrıs Türk Barolar Birliği yeni başkanı Esendağlı, Feyzioğlu’nu ziyaret etti

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA) - KIBRIS Türk Barolar Birliği’nin yeni başkanı Hasan Esendağlı ve beraberindeki heyet, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu’nu ziyaret etti.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı beraberinde konsey üyesi Av. Ahmet Said Sayın ile birlikte TBB genel merkezinde Başkan Metin Feyzioğlu’nu ziyaret etti. Ziyarete Türk Barolar Birliği TÜRK-AV Temsilcisi Av. Hasan Özyiğit de katıldı.

Ziyarette konuşan Başkan Feyzioğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk Barolar Birliği’nin 2 yıl önce kurdukları Türk Dili Konuşan ve Akraba Ülkeler Avukatlık Birliği (TÜRK-AV) üyesi olduğunu söyleyerek, “Dünyadan izole edilmek istenen Kıbrıs Türk’ü, Türkiye Barolar Birliği’nin kurucusu olduğu TÜRK-AV’ da üyedir. Bu önemli bir açılış ve çıkıştır. Sesimizi Türk dünyasına ve komşu ülkelere duyurma imkânıdır. Kıbrıs Türk’ünün yaşadığı büyük haksızlıkları ve onlara yaşatan bizim uluslararası şımarıklık, diye nitelendirdiğimiz davranışların sorumlularıdır. Bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yaklaşımımız, tartışmamız gönül bağımız yavru vatan, ana vatan söyleminden çok farklıdır. Yavru vatan, ana vatan yoktur. Bir millet, iki devlet vardır. Türkiye’de biz avukatların, Kıbrıs’taki meslektaşlarımızdan, onların tecrübelerinden ve birliğimizden öğreneceği çok şey vardır. Eşitler arasında samimi, zihin arkasından başka hiçbir hesap kitap olmayan muhteşem dostluk ve işbirliği ilişkisidir” dedi.