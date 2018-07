"Kıbrıs Türkünün çözüm arayışlarında her zaman yanlarında olacağız"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs Türkünün Kıbrıs müzakerelerindeki çözüm arayışlarında her zaman ve sonuna kadar yanlarında olacaklarını söyledi.

Oktay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları için geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Başbakan Tufan Erhürman ile bir araya geldi. Görüşmede, AK Parti'nin Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş ve Erzurum Milletvekili Recep Akdağ ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da hazır bulundu.

Oktay, burada yaptığı konuşmada, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda Kıbrıs Türkü ile birlikte olmaktan duydukları mutluluğu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iyi niyet, saygı ve selamlarını getirdiklerini söyledi.

Her şartta ve koşulda Kıbrıs Türk halkı ile birlikte olduklarını ve olacaklarını ifade eden Oktay, bugün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştüklerini, görüşmede Kıbrıs konusu ve genel anlamda kapsamlı bir değerlendirme yaptıklarını aktardı.

Fuat Oktay, Kıbrıs Türkü'nün çözüm odaklı arayışlarında Türkiye'nin yanlarında olacağını dile getirerek, "Kıbrıs Türkünün çözüm arayışlarında da her zaman sonuna kadar yanlarında olacağız. Her zaman çözümün taraftarı olduk. Her zaman sonuna kadar gayret sarfettik. Türkiye-KKTC olarak üzerimize düşeni yaptık ama her seferinde ne yazık ki, Rum tarafının farklı engellemeleri ile çözüme bir türlü ulaşılamadı." dedi.