Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kıbrıs Vakıflar İdaresinin kuruluşunun 447. yıl dönümü törenlerle kutlanıyor.
Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, Lefkoşa Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.
Kutlamalar çerçevesinde "Vakıf Şehir Lefkoşa" turu yapacaklarını söyleyen Benter, etkinlik kapsamına Lefkoşa'daki 16 vakıf eserinin tanıtımının yapılacağını açıkladı.
Vakıfların 447 yıldır toplum hizmetinde çalıştığını, hastane, okul, kütüphane, han, hamam, mescit ile ihtiyaç sahibi insanlar için evler yaptığını dile getiren Benter, kurumun bugün de ayakta olduğunu, yenilikler yaparak çalışmalarına devam ettiğini belirtti.
Benter, Kıbrıs’ta sadece Osmanlı eserleri değil Lüzinyan ve Venedik gibi farklı medeniyetlerin eserlerini de bulunduğunu söyleyerek, tüm medeniyetleri kucakladıklarını, hepsinin Kıbrıslıların tarihini oluşturduğunu kaydetti.
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