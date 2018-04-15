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Kıbrıslı liderler yemekte buluşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 13:33 | Son Güncelleme

 KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, yaklaşık 10 aylık bir aranın ardından yarın yemekte bir araya gelecek.

Kıbrıslı liderler yemekte buluşuyor

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, yaklaşık 10 aylık bir aranın ardından yarın yemekte bir araya gelecek.
Liderler, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın ara bölgedeki resmi ikametgahında buluşacak. Basın mensuplarının alınmayacağı yemekte, liderler süreçle ilgili görüşlerini ortaya koyacak. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, 'yemeğin bir müzakere başlangıcı olmayacağını' ifade ederken, Rum lider Anastasiadis ise,'yemeği ‘basit bir şey olarak' nitelendirdi.
Öte yandan ABD başta olmak üzere uluslararası güçlerin, görüşmelerin yeniden başlaması için perde gerisinde baskılarını artırdığı ifade edildi. BM'nin, Akıncı ve Anastasiadis'in yarınki yemekte uzlaşı noktasına gelmesi halinde yeni bir Kıbrıs Temsilcisi atayacağı belirtildi.

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