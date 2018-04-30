HABER

"Kıbrıs'ta çözüme ulaşmak hala mümkün"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 16:37 | Son Güncelleme

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: - "Her iki toplumun güvenlik kaygılarını dikkate alan bir çözüme ulaşmak hala mümkün"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin, her iki toplumun güvenlik kaygılarını dikkate alan bir çözüme ulaşmanın hala mümkün olduğunu söyledi.

Akıncı, Cumhurbaşkanlığı görevinin üçüncü yıl dönümünde halka seslendi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İsviçre'nin Crans Montana kasabasındaki Kıbrıs Konferansında Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin yapıcı yaklaşımlarına rağmen olumlu bir sonuca ulaşılamadığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki Crans Montana Konferansı'nda Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye'nin yapıcı yaklaşımlarına rağmen olumlu bir sonuca ulaşılamadı. 50 yıldır Kıbrıs’ta karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm için uğraş verilmektedir. 2004 yılında Annan Planı gibi çok kapsamlı bir çözüm planının referandumuna kadar ulaşıldı. Rum tarafınca reddedilen bu plandan sonra 2017 yılında 5’li konferans aşamasına varmak hiç de kolay olmadı. Crans Montana’dan sonra ise şimdi işler daha da zorlaşmıştır. Ancak daha da zor hale gelse de ortada değişmeyen bir gerçek vardır. Kıbrıs sorunu, çözüm bekleyen her sorun gibi gündemde olmaya devam edecektir. Ve bunun için de araçlar diplomasi ve diyalog olacaktır. Rum tarafı Guterres çerçevesini sulandırmadan, kendi yorumuyla çarpıtmadan, bize sunulduğu şekliyle kabul etmeye hazırsa, bunu bir an önce açıklasın. Stratejik bir paket anlaşması olarak bunu ilan edelim. Geri kalan boşlukların tamamlanması için o zaman müzakerelerin de bir anlamı olur.”

- "Ucu açık müzakere dönemini bir kez daha yaşamanın bir anlamı yok"

Sonuç odaklı olmayan, ucu açık müzakere dönemini bir kez daha yaşamanın bir anlamının kalmadığını, çıkış yolunun ancak takvimi belli, stratejik bir paket yaklaşımı çerçevesinde aranabileceğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, “Ne var ki aynı şeyleri tekrarlayarak farklı sonuçlar beklemenin gerçekçi olmadığı da ortadadır. Sonuç odaklı olmayan, ucu açık müzakere dönemini bir kez daha yaşamanın bir anlamı kalmamıştır. Çıkış yolu ancak takvimi belli stratejik bir paket yaklaşımı çerçevesinde aranabilir. Bu noktada bir hususun önemle altını çizmekte yarar görüyorum. Yıllar içinde birçok unsuru bizim de gayretlerimizle ortaya çıkan Guterres çerçevesi konusunda tüm taraflar samimi olmak durumundadır. Konfederasyon teziyle yitirilen zaman, sadece Rumların tüm Kıbrıs adına tek başına Avrupa Birliğine girmelerine yardımcı olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kıbrıs çözüm hala mümkün"

Kıbrıs'ta çözümsüz geçecek zaman diliminin meydana getireceği her türden değişiklikleri Kıbrıslı Rumların da artık ciddiyetle düşünmeleri gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, "Her iki toplumun güvenlik kaygılarını dikkate alan bir çözüme ulaşmak hala mümkündür." dedi.

Bundan sonraki gelişmelerin nasıl şekilleneceğinin ilgili tarafların ve öncelikle Rum tarafının tavrına da bağlı olacağını dile getiren Akıncı, gerekli irade gösterildiği takdirde, Kıbrıs’ta siyasi eşitlik içinde, paylaşma ve iş birliği kültürünün olduğu ve her iki toplumun güvenlik kaygılarını dikkate alan bir çözüme ulaşmanın hala mümkün olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk halkına verdiği söze sadık kalarak görevini aynı kararlılıkla sürdüreceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Ben kendi payıma halkıma verdiğim söze sadık kalarak bundan sonra da aynı kararlılıkla görevimi sürdüreceğim. Bu göreve kimsenin icazeti ile gelmedim. Sorumluluğum vicdanıma ve halkıma karşıdır. Bu konuşmayı da tamamen tarihi sorumluluk bilinci içinde yapmak ihtiyacını duydum." şeklinde konuştu.

Kıbrıs müzakereleri, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin eski Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin arabuluculuğunda Mayıs 2015'te yeniden başlamış, geçen yıl temmuz ayında İsviçre'nin Crans-Montana kentinde yürütülen Kıbrıs Konferansı'ndan sonuç çıkmamıştı.

Müzakereler, "Ekonomi", "Avrupa Birliği", "Mülkiyet", "Yönetim-Güç Paylaşımı", "Toprak" ile "Güvenlik ve Garantiler " olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyordu.

89 yaşında cinsel istismar suçlaması! Şoke eden gerçek DNA ile ortaya çıktı89 yaşında cinsel istismar suçlaması! Şoke eden gerçek DNA ile ortaya çıktı
Şehidimizin kimliği belli olduŞehidimizin kimliği belli oldu
Marulun içinden çıkan yaratık sosyal medyayı karıştırdıMarulun içinden çıkan yaratık sosyal medyayı karıştırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
güney kıbrıs rum kesimi Kıbrıs müzakereleri KKTC KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı

En Çok Okunan Haberler

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Tapuda devrim gibi yenilik! ‘Web Tapu’ uygulaması başladı

Tapuda devrim gibi yenilik! ‘Web Tapu’ uygulaması başladı

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek

İlginizi Çekebilir

Gül gitti, Arınç döndü! Abdulkadir Selvi yazdı

Gül gitti, Arınç döndü! Abdulkadir Selvi yazdı

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Cuma hutbesinde hoparlörden siyaset

Cuma hutbesinde hoparlörden siyaset

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Parlamentosu'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Parlamentosu'nda konuştu

Berat Kandili mesajında Erdoğan'dan dikkat çeken sözler

Berat Kandili mesajında Erdoğan'dan dikkat çeken sözler

Son dakika! İşte 1 Mayıs'ta İstanbul'da trafiğe kapanacak yollar

Son dakika! İşte 1 Mayıs'ta İstanbul'da trafiğe kapanacak yollar

Fırat Delibaş yakalandı

Fırat Delibaş yakalandı

Alkollü sürücüden polise görülmemiş tepki: İnsan kız arkadaşının yanında alınır mı?

Alkollü sürücüden polise görülmemiş tepki: İnsan kız arkadaşının yanında alınır mı?

İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi (2 Mayıs Çarşamba)

İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi (2 Mayıs Çarşamba)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.