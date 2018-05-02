Kıbrıs'ta 'Guterres çerçeve belgesi' tartışması

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın siyasi eşitliğin de yer aldığı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in adını taşıyan "Guterres çerçeve belgesini stratejik belge kabul edelim" önerisini müzakere etme çağrısı yaptı.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın siyasi eşitliğin de yer aldığı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in adını taşıyan "Guterres çerçeve belgesini stratejik belge kabul edelim" önerisine Rum lider Nikos Anastasiadis'ten yanıt geldi. Anastasiadis, Akıncı'nın önerisini müzakere etme çağrısı yaptı. Anastasiadis, Guterres'in Kıbrıs'a yeni bir müzakereci atayacağını da belirtti.

Mustafa Akıncı ise Rum tarafına yönelik yaptığı "Guterres çerçevesini sulandırmadan, çarpıtmadan kabul etmeye hazırlarsa bir an önce açıklasınlar" çağrısını yineledi. Akıncı, "Bunları müzakere edelim derlerse benim çağrım bunun müzakeresine yönelik değil. Niyet varsa, ortada bu belge var" dedi. Akıncı, kendisine yönelik tepkilere ise "Eleştirilere gözümüzü kapatamayız ancak halk rahat olsun. Yangından mal kaçırmıyoruz. Nihai kararı verecek olan halktır. Ben bir tek, Kıbrıs Türkünün çıkarına bakarım" cevabını verdi.

GARANTİLER ORTADAN KALKIYOR

Rum ana muhalefet partisi AKEL'in lideri Andros Kiprianu ise Anastasiadis'e, "Akıncı'nın önerisini kabul et" diye seslendi. Kiprianu, "Guterres çerçevesiyle Garanti Antlaşması'nın lağvedileceği, müdahale haklarına son verileceği ve Güzelyurt'un Rum yönetimi altında olacağı çok nettir" dedi.

İktidar partisi DİSİ'nin lideri Averof Neophytou, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hoş geldiniz Mustafa Akıncı. Hadi şimdi Kıbrıslılar olarak birlikte hareket edelim ve Avrupa Birliği çatısı altında Kıbrıs'ı birleştirelim. En iyi ve en güçlü garanti Avrupa Birliği'dir" ifadelerini kullandı.

'TÜRK ASKERİNİN MÜDAHALE HAKKI KALKIYOR'

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ise Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarını sert sözlerle eleştirdi. Töre, "Akıncı'nın açıklamaları çok talihsiz ve kabul edilemez. Bu belge Türk ordusunun Ada'ya müdahale hakkını kaldırıyor. Rumlara çok daha fazla toprak tavizini içeriyor" dedi. Töre, Guterres çerçeve belgesinin asla kabul edilemeyeceğini, bunun bir intihar olduğunu ve Kıbrıs Türk halkının intihar etmeyeceğini söyleyerek, "Bizim iki bayrağımız var; bunlar da KKTC semalarında ebediyen dalgalanacaktır" diye konuştu.

KABUL EDİLEMEZ ÖNERİLER

3'üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçmek, Türkiye ve KKTC'nin, Türk ulusunun geleceğini, güvenliğini tehlikeye atmak demektir. Bu bağlamda Akıncı'nın Rum tarafına yaptığı son öneri asla Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye tarafından desteklenemez" ifadelerini kullandı. Eroğlu, Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğü olmasa, Türk jetleri Ada üzerinde uçmasa, Türkiye Ada'ya çıkarma yapacağını ilan etmese, Rum'un daha o günlerde hayalini gerçekleştirerek Ada'yı Yunan yapacağını belirtti.

Türkiye'nin Kıbrıs'ta asker bulundurmasından, etkin ve fiili garantisinden vazgeçmenin akıl kârı olmadığını kaydeden Eroğlu, "İngiltere'nin üsleri devam edecek, Rusya, Fransa, Yunanistan, İsrail istediği gibi Kıbrıs topraklarında, denizlerinde, havasında cirit atacak ama Türkiye Kıbrıs'ta olmayacak. Sayın Akıncı bunu mu hedefliyor? Sayın Akıncı dünya ve bölgedeki gelişmeleri görmüyor mu? Sayın Akıncı Filistinlilerin başına bir garantörleri olmadığı için gelenlerin farkında değil mi?" diye sordu.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yaşananlar üzerine siyasi parti başkanlarını yarın acil toplantıya çağırdı.

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