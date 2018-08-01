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Kıbrıs'ta, Hala Sultan Tekkesi'ne uygun olmayan kıyafetle ziyarete imamdan tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 15:05 | Son Güncelleme

 GÜNEY Kıbrıs Rum Kesimi'nin Larnaka bölgesinde, Hazreti Muhammed'in süt halasının türbesinin bulunduğu Hala Sultan Tekkesi'nin imamı Şakir Alemdar, uygun olmayan kıyafetlerle tekkeyi ziyarete geldiklerini belirttiği turistlerin içeri girişine izin vermedi.

Kıbrıs'ta, Hala Sultan Tekkesi'ne uygun olmayan kıyafetle ziyarete imamdan tepki

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- GÜNEY Kıbrıs Rum Kesimi'nin Larnaka bölgesinde, Hazreti Muhammed'in süt halasının türbesinin bulunduğu Hala Sultan Tekkesi'nin imamı Şakir Alemdar, uygun olmayan kıyafetlerle tekkeyi ziyarete geldiklerini belirttiği turistlerin içeri girişine izin vermedi. Alemdar, "Denizden çıkan tekkeye geliyor. Bikinili gelen var. Üzerine bir tül atmış tekkeyi gezmek istiyor. Bunu kabul edemeyiz" dedi.
Güney Kıbrıs'ın turizm şehri de olan Larnaka'daki Hala Sultan Tekkesi'nin imamı Şakir Alemdar, tekkeyi ziyarete gelen bazı turistlerin uygun olmayan kıyafetlerle içeri girmek istediğini söyledi. Şakir Alemdar, bu turistlerin tekkeye girişine izin vermedi. Olayla ilgili Rum medyasında, 'Hoca kumanda ediyor. Larnaka Tekkesi'nde ziyaretçiler için kendi fermanını uyguladı' başlığıyla haberler çıktı. Tartışmalar üzerine imam Şakir Alemdar, Rum Eski Eserler Dairesi ile Turizm Organizasyonu Başkanlığı'na uygulamayla ilgili mektup yazdı. Alemdar, mektubunda, bazı kişilerin tekkeye uygun kıyafetle gelmediğini belirterek, "Uygun giyim, bikini, şort, atlet, dekolte, mini etek değildir" dedi. Alemdar, İslami kurallara göre değil, günlük giyime göre bir düzenleme istendiğini vurgulayarak, turistlerin Hala Sultan Tekkesi'nin avlusunda da gezmeleri için kılık kıyafetlerine dikkat etmesi gerektiğini kaydetti. "Kıyafet kurallarına uymayanların içeri alınmayacağı" kaydedilen mektupta, Hala Sultan Tekkesi'nin Müslümanlar için önemli olduğu ve buna saygı gösterilmesi gerektiğine dikkat çekildi.
'BİKİNİLİ GELEN VAR'
Konuyla ilgili DHA'ya açıklama yapan imam Şakir Alemdar, tekkede uygun olmayan kıyafetlere izin veremeyeceklerini söyledi. Rum Eski Eserler Dairesi ve Turizm Organizasyonu Başkanlığı'na gönderdikleri mektuba olumlu yanıt aldıklarını belirten Alemdar, "Onlar da bize 'Haklısınız' dediler. Hem tekke girişinde tabela sayısı artırılacak hem de tanıtım ofislerine uyarılar yapılacak" diye konuştu. Larnaka'ya çok sayıda turist geldiğini ifade eden Şakir Alemdar, "Denizden çıkan tekkeye geliyor. Bikinili gelen var. Üzerine bir tül atmış tekkeyi gezmek istiyor. Bunu kabul edemeyiz. Biz İslam'ın şartlarını zorlamıyoruz. Hatta tekkenin içerisinde başörtüsü şartımız da yok" dedi. Hala Sultan Tekkesi'nin günlük kıyafetlerle ziyaret edilebileceğini belirten Alemdar, "Bu konuda bazı Rum faşistler olay çıkarmak istiyorlar, 'Tekkede turistlere baskı var' diye. Bu zihniyetlere yenilmeyeceğiz. İstediğimiz saygı" ifadelerini kullandı.
Hala Sultan Tekkesi'ne uygun olmayan kıyafetlerle gelenlerin görüntü ve fotoğraflarının da ilgili makamlara iletildiği öğrenildi.
Hazreti Muhammed'in süt halası Hala Sultan (Ümmü Hiram), Hazreti Osman döneminde Ada'ya yapılan seferlerden birine katıldı ve burada şehit düştü. Osmanlı döneminde inşa edilen tekke, Larnaka'da Tuz Gölü yakınlarında yer alıyor.

FOTOĞRAFLI

Kıbrıs'ta, Hala Sultan Tekkesi'ne uygun olmayan kıyafetle ziyarete imamdan tepkiKıbrıs'ta, Hala Sultan Tekkesi'ne uygun olmayan kıyafetle ziyarete imamdan tepkiKıbrıs'ta, Hala Sultan Tekkesi'ne uygun olmayan kıyafetle ziyarete imamdan tepkiKıbrıs'ta, Hala Sultan Tekkesi'ne uygun olmayan kıyafetle ziyarete imamdan tepki

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