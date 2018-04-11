"Kıbrıs'ta iki eşit toplumun varlığı dışında hiçbir tartışmayı kabul etmiyoruz"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Kıbrıs müzakere sürecine değinerek "Kıbrıs konusunda iki eşit toplumun varlığı konusu dışında hiçbir tartışmayı kabul etmiyoruz." dedi. Akdağ, KKTC'deki temasları çerçevesinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile makamında bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da hazır bulundu. Burada konuşan Akdağ, KKTC'de yeni kurulan bir hükümet olduğunu belirterek Türkiye Cumhuriyeti olarak KKTC’nin huzur, refah, ekonomik ve sosyal gelişmesi konusunda çok hassas olduklarını bildirdi. KKTC'de yeni kurulan hükümete başarılar dileyen Akdağ, Kıbrıs Türk halkına Türk milleti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Bakanlar Kurulunun selamlarını getirdiğini söyledi. Akdağ, Kıbrıs müzakere sürecine de değinerek "Kıbrıs konusunda iki eşit toplumun varlığı konusu dışında hiçbir tartışmayı kabul etmiyoruz. Bu tartışma çerçevesinde siyasi çözümle alakalı çalışmalarımızın da yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

Bu topraklar üzerinde eşit haklara sahip iki toplum bulunduğuna işaret eden Akdağ, şunları söyledi: "Bu topraklar üzerinde Rumlar yaşıyor, Türkler yaşıyor. Yani bu kabul edilmeden olmaz. Kıbrıs’ta yaşayan Türk toplumunun, Kıbrıs’ta yaşayan Rumlarla eşit hakları, hiçbir taviz verilmeden, düşünülmeden kabul edilmedikçe bir ilerleme sağlanacağına biz inanmıyoruz. Yani bunu Rum tarafının iyice anlaması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyetinin garantörlüğü, buradaki kardeşlerinin güvenliğini sağlamak üzere aldığı tedbirler, bunlardan vazgeçemeyiz. Bunlardan vazgeçmek düşünülemez. Bu çerçevede ilerlenecekse ilerlenecektir. Onun dışında bir ilerleme olacağına inanmıyoruz." İsviçre'nin Crans Montana kentinde yürütülen Kıbrıs konferansında masadan kalkan tarafın Rumlar olduğunu aktaran Akdağ, "Her zaman böyle yapıyorlar. Kıbrıs Rum tarafı işlerin böyle gitmeyeceğini artık anlamalıdır. Onların kafasındaki gibi gitmeyeceğini anlamalıdır." dedi. - "Kıbrıs Rum tarafının irade ortaya koyması gerekir" KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da Akdağ'ı KKTC'de görmekten dolayı memnuniyet duyduklarını ifade ederek "Önümüzdeki dönemde birlikte bir görüş birlikteliği ile ortak paydada buluşarak, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri çok daha iyi bir noktaya taşıyabileceğimiz konusunda inancımız tamdır. dedi.