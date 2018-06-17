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Kıbrıs'ta parasını kumarda kaybedince sokakta yaşamaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 21:30 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) turist olarak gelen Durak Bilgeoğlu, iddiaya göre kumarda tüm parasını yitirince sokakta kalmaya başladı.

Kıbrıs'ta parasını kumarda kaybedince sokakta yaşamaya başladı

SEFA KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) turist olarak gelen Durak Bilgeoğlu, iddiaya göre kumarda tüm parasını yitirince sokakta kalmaya başladı. Girne Kervansaray bölgesinde sahilde yatan Bilgeoğlu, çevredekilerin şikayeti üzerine gözaltına alındı.
Olay Girne Kervansaray bölgesinde meydana geldi. 30 Mayıs'ta Ada'ya giriş yapan Durak Bilgeoğlu, iddiaya göre üzerindeki tüm parasını kumarda kaybetti. Kredi kartlarının limitini de bitiren Bilgeoğlu, otel parası kalmayınca sokakta yaşamaya başladı. Bölgede oturanlar her gün bur kişinin sahilde yattığını belirterek polise şikayetçi oldu. Bilgeoğlu, sahilde uyuduğu bir sırada polis tarafından 'derbederlik' suçlamasıyla gözaltına alındı.
Polisin suçlamasını kabul etmeyen zanlı, "Söylenenler tam doğru değil, kumarda paramı kaybettim otel param kalmayınca sahilde yattım. Kumarhaneden alkollü çıkmıştım, 4 aydır ben bu adaya giriş çıkış yapıyorum, Pazartesi iş görüşmem var. İçerde kalmak istemiyorum, hesabıma para havale edilecek" dedi. Mahkeme zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

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