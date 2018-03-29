"Kıbrıs'ta yeni bir müzakere süreci bundan önceki gibi olmaz"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakere sürecine ilişkin, "Bir daha ucu açık, sonuçsuz takvimsiz bizi aynı şekilde sürüncemede bırakacak, yıllarca sürecek yeni bir sonuçsuz müzakere sürecinin parçası olmayız." dedi. Akıncı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Başbakan Tufan Erhürman'ı kabul etti. Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Akıncı, Kıbrıs müzakerelerinde hedeflerinin, işlerin olumsuza değil olumluya doğru seyretmesi olduğunu, bunun için yapılması gerekenler bulunduğunu belirterek, bu bağlamda özellikle Rum tarafına düşen çok ciddi görevler olduğunu söyledi. Kıbrıs Rum tarafının bir durum değerlendirmesi yapması ve şu ana kadar gelinen süreci serinkanlı bir değerlendirmeye tabi tutmaya ihtiyacı olduğuna işaret eden Akıncı, "Kıbrıs'ı da adil bir şekilde paylaşmak ve yönetmek mümkündür. Etrafındaki denizlerdeki olası zenginlikleri de paylaşmak mümkündür. Onları en akılcı yolla değerlendirip Avrupa pazarlarına taşımak mümkündür. Bunun en kestirme, en ucuz yolu bellidir." şeklinde konuştu.

Rum tarafının, Kıbrıslı Türkleri ve Türkiye'yi sürekli denklemin dışında tutarak değil denklemin içinde değerlendirmesinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs’ın kendi içinde iki tarafı ilgilendiren sorunlarda da nasıl daha paylaşımcı olunabileceğine, nasıl daha birlikte hareket edilip bu adanın geleceğinin birlikte şekillendirilebileceğine odaklanılması gerektiğine dikkati çekti. - Rum tarafı umut verici tavırlar sergilemeli Akıncı, son günlerde gündeme gelen "Rum lider Anastasiadis ile sosyal içerikli yemekte bir araya gelmeme" gibi bir kararının asla bulunmadığını belirterek, Anastasiadis'le bir araya gelirken bunun bir işe yaramasını, Rum tarafının daha umut verici tavırlar sergilemesini dilediğini ifade etti. Rum lider Anastasiadis ile görüşmek için ne tür adımların atılmasının beklendiğinin sorulması üzerine Akıncı, "Çok uzak olmayacak bir tarihte bir şekilde bir buluşmamız olacak. Niyetlerinin anlaşılması bakımından bir araya gelinmesi yeni bir müzakere süreci anlamı taşımaz, yeni bir müzakere süreci de bundan önceki gibi olmaz. Bir daha ucu açık, sonuçsuz takvimsiz bizi aynı şekilde sürüncemede bırakacak, yıllarca sürecek yeni bir sonuçsuz müzakere sürecinin parçası olmayız." diye konuştu.