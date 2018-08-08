Kıbrıs'taki ilk havacı şehit: Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Kuvvetleri'nin 1964'te Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği uyarı uçuşunda uçağı isabet alan ve paraşütle atlaması sonrası Kıbrıs Rum kesiminde esir alınarak şehit edilen Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in adı, Türkiye'deki çok sayıda park, cadde ve sokakta yaşatılıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Tütün eksperi Hakkı Topel ile Mebuse Topel'in oğlu Cengiz Topel, babasının görevli olduğu İzmit'te 2 Eylül 1934'te doğdu.

İlkokula Bandırma'da başlayıp Gönen'de devam eden Topel, babasını kaybettikten sonra ailesiyle Kadıköy'e yerleşti. Topel, ilk ve ortaöğrenimini Yeldeğirmeni Okulu'nda tamamladıktan sonra Haydarpaşa Lisesi'ne gitti. Sonrasında Kuleli Askeri Lisesi'ne devam eden Topel, 1953'te buradan mezun oldu. Cengiz Topel, 1955'te Kara Harp Okulu'nu bitirip asteğmen olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katıldı.

Pilotaj eğitimi için Kanada'ya gönderilen Topel, Kanada'daki eğitimini başarıyla tamamlayarak 1957'de Türkiye'ye döndü ve Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda göreve başladı. Topel, 1961'de Eskişehir 1. Hava Ana Jet Üssü'ne atandı ve 1963'te yüzbaşılığa terfi etti.