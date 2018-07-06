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Kick boksa kadınların ilgisi artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 12:16 | Son Güncelleme

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı: "Kadınlar, kick boksla kendilerini çok daha iyi savunduklarından dolayı özellikle bu sporu yapıyor" - Sporcu Gökçenur Tarhan: "Tüm kadınlara kick boksu öneriyorum. Kendilerini savunmayı öğrenirler, daha çok cesaret ve öz güven kazanırlar"

ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN - Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, iyi bir savunma sporu olmasından dolayı özellikle kadınların bu spora olan ilgisinin her geçen yıl arttığını söyledi.

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Türkiye Büyükler, Gençler, Yıldızlar ve Minikler Kick Boks Şampiyonası için Elazığ'a gelen Kayıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı federasyonlar içerisinde aktif lisanslı sporcu sayısı bakımından 2017 yılı itibarıyla dördüncü sırada yer aldıklarını belirtti.

Lisanslı olarak 200 binin üzerinde sporcularının olduğunu ve bunun yüzde 30'a yakınını kadınların teşkil ettiğini ifade eden Kayıcı, "Yine 2017 yılı itibarıyla en fazla madalya alan spor branşıyız. Ne kadar gurur duysak azdır." dedi.

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- Kadınların tercihi

Salim Kayıcı, son yıllarda özellikle kadınların kick boks sporuna olan ilgisinde büyük bir artış gözlemlediklerini dile getirdi.

Alınan verilere göre, 2016 yılında 27 bin 638 olan lisanslı kadın sporcu sayısının 2017'de 35 bin 301'e yükseldiğini vurgulayan Kayıcı, bu yükselişte kick boksun iyi bir savunma sporu olmasının büyük bir etkisi olduğuna dikkati çekti.

Kayıcı, şöyle konuştu:

"Öncelikle kick boks, dövüş sporu değildir, bir savunma sporudur. Dolayısıyla insanın içgüdüsünde kendini savunma ile ilgili bir his vardır. Kadınlar, kick boksla kendilerini çok daha iyi savunduklarından dolayı özellikle bu sporu yapıyor. Bizler bununla gurur duyuyoruz. Bundan sonra lisanslı sporcu sayımızı çok daha fazla artıracağımızı düşünüyoruz."

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- "Türkiye'nin 81 iline yaymaya çalışıyoruz"

Salim Kayıcı, kick boksun bir savunma sporu olmasının yanında sağlık yönünden vücuttaki elektriği aldığından insanı rahatlattığını kaydetti.

Bu sporun kişiye öz güven sağladığı için başarıyı da beraberinde getirdiğini anlatan Kayıcı, şunları aktardı:

"Kick boksun diğer bir özelliği her meslek grubundan insanın aramızda olması. Federasyon olarak misyonumuz ve vizyonumuz biraz farklıdır. 'Gitmediğimiz yer bizim değildir." diyoruz. Türkiyemizin 780 bin kilometrekaresinin her yerine gidiyoruz. Kick boksu Türkiye'nin 81 iline yaymaya çalışıyoruz. Şırnak'tan Elazığ'a, Elazığ'dan Ankara'ya, Ankara'dan İzmir'e, yani kick boks yapılan her yere gidip yetişmeye çalışıyoruz. Bu da bugün neden bu kadar büyük bir aile olduğumuzu ortaya koyuyor, kadın sporcularımızın daha da artmasını sağlıyor. Kick boks olimpiyat oyunlarına kabul edildiği takdirde lisanslı sporcu sayısı bakımından ilk 2'nin içerisine gireceğimizi düşünüyorum."

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- "Tüm kadınlara kick boksu öneriyorum"

Milli kick boksçu Zelal Şengür 6 yıl önce kendini ve kardeşlerini koruma duygusuyla dövüş sporlarına yöneldiğini belirterek, kick boksu tercih ettiğini kaydetti.

Ağır sıklet kick boks sporcusu Gökçenur Tarhan ise kick boksla tanıştıktan sonra hayatla daha barışık yaşamaya başladığını aktararak, "Tüm kadınlara kick boksu öneriyorum. Kendilerini savunmayı öğrenirler, daha çok cesaret ve öz güven kazanırlar." diye konuştu.

Songül Özdemir de ailesinin yönlendirmesiyle bu spora başladığını belirterek, "Daha önce öz güvenim hiç yoktu, tek başıma bir yere gidemezdim. Kick boksla tanıştıktan sonra cesaretlendim, öz güvenim arttı." ifadelerini kullandı.

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