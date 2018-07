Kick boksa kadınların ilgisi artıyor

ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN - Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, iyi bir savunma sporu olmasından dolayı özellikle kadınların bu spora olan ilgisinin her geçen yıl arttığını söyledi.

Kayıcı, şöyle konuştu:

"Öncelikle kick boks, dövüş sporu değildir, bir savunma sporudur. Dolayısıyla insanın içgüdüsünde kendini savunma ile ilgili bir his vardır. Kadınlar, kick boksla kendilerini çok daha iyi savunduklarından dolayı özellikle bu sporu yapıyor. Bizler bununla gurur duyuyoruz. Bundan sonra lisanslı sporcu sayımızı çok daha fazla artıracağımızı düşünüyoruz."

- "Türkiye'nin 81 iline yaymaya çalışıyoruz"

Salim Kayıcı, kick boksun bir savunma sporu olmasının yanında sağlık yönünden vücuttaki elektriği aldığından insanı rahatlattığını kaydetti.

Bu sporun kişiye öz güven sağladığı için başarıyı da beraberinde getirdiğini anlatan Kayıcı, şunları aktardı:

"Kick boksun diğer bir özelliği her meslek grubundan insanın aramızda olması. Federasyon olarak misyonumuz ve vizyonumuz biraz farklıdır. 'Gitmediğimiz yer bizim değildir." diyoruz. Türkiyemizin 780 bin kilometrekaresinin her yerine gidiyoruz. Kick boksu Türkiye'nin 81 iline yaymaya çalışıyoruz. Şırnak'tan Elazığ'a, Elazığ'dan Ankara'ya, Ankara'dan İzmir'e, yani kick boks yapılan her yere gidip yetişmeye çalışıyoruz. Bu da bugün neden bu kadar büyük bir aile olduğumuzu ortaya koyuyor, kadın sporcularımızın daha da artmasını sağlıyor. Kick boks olimpiyat oyunlarına kabul edildiği takdirde lisanslı sporcu sayısı bakımından ilk 2'nin içerisine gireceğimizi düşünüyorum."