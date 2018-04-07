"Kifayetsiz siyasiler, Türkiye Yunanistan ilişkilerini bozmaya çalışıyor"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Yunanistan'daki bazı kifayetsiz siyasilerin iki ülke ilişkilerini bozmaya çalıştığını belirterek, "Bakanlarının Türkiye hakkındaki haksız ve provokatif açıklamaları, Yunanistan'ın yararına değildir." ifadelerini kullandı.
Bozdağ, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, Yunanistan ile ilişkilerini geliştirmek ve güçlendirmek için pek çok olumlu adım attığına dikkati çekti.
"Bu gerçeğe rağmen maalesef Yunanistan’daki bazı kifayetsiz siyasiler, Türkiye-Yunanistan ilişkilerini bozmak için uğraşıyor." değerlendirmesinde bulunan Bozdağ, Türkiye'nin, Yunanistan ile ilişkilerinin daha iyi olmasından yana olduğunu vurguladı.
Bekir Bozdağ, şunları kaydetti:
"Bazı Yunan bakanların Türkiye hakkındaki haksız ve provokatif açıklamaları, Yunanistan'ın yararına değildir. Türkiye'nin duruşunu, zaaf olarak değerlendirmek, akıllı ve ileri görüşlülerin yapacağı iş değildir. Herkes bilmeli ki Türkiye, kimseye haksızlık yapmaz, kimsenin hakkına el uzatmaz, kimsenin de kendisine haksızlık yapmasına ve hakkına el uzatmasına izin vermez. Tarih, buna tanıktır. Bunu, tekrar tekrar test etmenin kimseye yararı yoktur."
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