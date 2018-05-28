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Kıl çadırda teknolojiden uzak, doğaya yakın yaşıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 11:46 | Son Güncelleme

İZMİR'in Torbalı ilçesinin yüksek rakımlı Kızılhisar mevkisinde, kıl çadırda yaşayarak, yörük geleneğini sürdüren Ayşe- İbrahim Tekel (76) çifti, keçi, koyun ve oğlak besliyor; dünyadaki gelişmeleri ise pille çalışan radyodan takip ediyor.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Torbalı ilçesinin yüksek rakımlı Kızılhisar mevkisinde, kıl çadırda yaşayarak, yörük geleneğini sürdüren Ayşe- İbrahim Tekel (76) çifti, keçi, koyun ve oğlak besliyor; dünyadaki gelişmeleri ise pille çalışan radyodan takip ediyor. Kıl çadırda 5 çocuk büyüten çiftin tüm çocukları, ilçe merkezine yerleşse de onlar teknolojiden uzak; ama dağa, taşa, doğaya yakın olmayı tercih etti. Önceleri yaz aylarında Afyonkarahisar'daki yaylaya göç edip, kışın da Torbalı'ya gelen Ayşe- İbrahim Tekel çifti, yıllardır Kızılhisar mevkisinde kıl çadırda yaşıyor. Çadırda 5 çocuk büyüten çift, teknolojiden uzak, doğaya yakın olmaktan mutluluk duyuyor. Dağlık alanlarındaki kıl çadırlarında sularını kendileri çıkaran, televizyon izlemeyen, ülkedeki ve dünyadaki gelişmeleri pilli radyodan takip eden çift, keçi, koyun ve oğlak besliyor. Sabah erkek saatlerde kalkan Ayşe Tekel, eşinin hayvanları dağlık alanda otlatmaya götürmesiyle çadırı temizleyip, yemek yapıyor, 'Çocuklarım' dediği oğlaklarını da elleriyle besliyor. Oğlaklarını kucağını alan, sık sık sarılıp, öpen Ayşe Tekel, şehir hayatını istemediğini, dağların havasından ve hayvanlardan vazgeçemediğini söyledi. İbrahim Tekel ise "Burada her şeyden uzakta yaşıyoruz. Çocuklarımın aldığı bir cep telefonu var, onu da arada bir kullanırım. Televizyon izlemeyiz. Suyumuzu kendimiz çıkarırız. Zaman zaman çocuklarımızın da ısrarı üzerine 'Yerleşik hayata geçebilir miyiz?' diye düşündük; ama yapamadık. Bu dağların her karışını biliriz. Eşimle mutluluk içinde yaşıyoruz. Çocukluğumuz daha güzeldi. O zamanlarda çok sayıda yörük, çadırda yaşardı. Şimdi hepsi kentlere göçtü. Buralar bize kaldı" diye konuştu.

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