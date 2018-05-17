HONOLULU (AA) - ABD'nin Hawaii eyaletinde geçen hafta faaliyete geçen Kilauea Yanardağı'nda yeni bir patlama meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden Mike Poland, Kilauea'da yeni bir patlama olduğunu ve yanardağın ağzından 9 bin 100 metre yüksekliğe kül püskürdüğünü açıkladı.
Yerel saatle 06.00 civarındaki patlamanın birkaç dakika sürdüğü belirtildi.
- Bin 700'den fazla kişi tahliye edildi
Hawaii'de geçen hafta faaliyete geçen Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lav, taş ve zehirli gaz nedeniyle bölgeden bin 700'den fazla kişi güvenli yerlere taşındı.
Yetkililer, Leilani Estates bölgesinde 26 evin yıkıldığını, 4 yapının lav altında kaldığını açıklamıştı.
- Lavlar 61 metreye kadar çıktı
Yanardağdan 61 metreye kadar püsküren lav, 36 bin metrekarelik alana yayıldı. Lav akışının ne kadar daha süreceği bilinmiyor. Volkanın yerde oluşturduğu çatlaklardan erimiş kaya, zehirli gaz ve buhar çıkmaya devam ediyor.
Dünyanın en aktif volkanlarından biri olan Kilauea Yanardağı'nda 1983 yılından bu yana patlamalar görülüyor.
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