Kılavuz, şehit Özalkan'ın vasiyeti için Kerkük'te

KERKÜK (AA) - Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın vasiyeti dolayısıyla geldiği Irak'ın Kerkük kentinde Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi ile görüştü.

Kılavuz, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Özalkan'ın "Şehit olursam Türkmen balaları için anaokulu-kreş veya kültür merkezi yapılsın, ismim verilsin." şeklindeki vasiyetini hatırlatarak, ''Buraya liderimiz Devlet Bahçeli'nin talimatı üzerine, şehit kardeşimiz Özalkan'ın vasiyetini yerine getirmek maksadıyla geldik. Burada bir takım çalışmalarımız ve yetkililerle görüşmelerimiz olacak.'' dedi.

Kerkük'e Türk milletinin selam ve muhabbetini getirdiklerini söyleyen Klavuz, ''Kerkük bizim adımıza bir vatandır. O sebeple Kerkük'e olan sorumluluğumuzu biliyoruz.'' diye konuştu.

- "Şehidimizin vasiyeti çok anlamlı"

Öte yandan ITC Başkanı Salihi de şehit Özalkan'ın Telaferli çocukları unutmamasının kendileri için bir gurur olduğunu dile getirdi.