Kılavuz, şehit Özalkan'ın vasiyeti için Kerkük'te

KERKÜK (AA) - Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın vasiyeti dolayısıyla geldiği Irak'ın Kerkük kentinde Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi ile görüştü.
Kılavuz, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Özalkan'ın "Şehit olursam Türkmen balaları için anaokulu-kreş veya kültür merkezi yapılsın, ismim verilsin." şeklindeki vasiyetini hatırlatarak, ''Buraya liderimiz Devlet Bahçeli'nin talimatı üzerine, şehit kardeşimiz Özalkan'ın vasiyetini yerine getirmek maksadıyla geldik. Burada bir takım çalışmalarımız ve yetkililerle görüşmelerimiz olacak.'' dedi.
Kerkük'e Türk milletinin selam ve muhabbetini getirdiklerini söyleyen Klavuz, ''Kerkük bizim adımıza bir vatandır. O sebeple Kerkük'e olan sorumluluğumuzu biliyoruz.'' diye konuştu.
- "Şehidimizin vasiyeti çok anlamlı"
Öte yandan ITC Başkanı Salihi de şehit Özalkan'ın Telaferli çocukları unutmamasının kendileri için bir gurur olduğunu dile getirdi.
Salihi, ''Şehidimizin vasiyetinde Telafer'deki bir çocuğu unutmaması çok anlamlı. Bu, onun bir dava adamı olduğunu gösterir. Bir Türk askeri dava adamı olduğu zaman o topraklar mutlaka korunacaktır." ifadelerini kullandı
Zeytin Dalı Harekatı'nda tüm Arap ve İslam ülkelerinin Türkiye'nin yanında durması gerektiğini vurgulayan Salihi, şunları kaydetti:
''Bu hassas dönemde Türkiye yalnız bırakılmamalı, tüm Arap ülkeleri Türkiye'nin yanında olmalı. Suriye rejimi ile arasındaki anlaşmazlıklara rağmen Türkiye hala Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmakta ve onun için operasyonlar düzenlemektedir. Bu, terör örgütlerini orada barındırmamak için yapılan bir harekattır.''
(AA)
Yakalanan terörist böyle ağladı! 'Beni Türk askerine verin'
Yoldan geçen kıza yumruk atıp yoluna devam etti
Dünyaca ünlü markadan bir skandal daha!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2019'da bir rakip daha! Adaylığını açıkladı
Özel harekat polisleri genç kıza dehşeti yaşattı! Kenti terk etmek zorunda kaldı
Erdoğan'dan Kocaeli'de son dakika mesajlar
Türkiye'de bir ilk! Bitcoin 'server'larını çaldılar
Afrin'de sinsi tuzak! Skandal talimat deşifre oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum