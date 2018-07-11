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Kılıç Kalkan Derneği'nin kuruluşunun 100’üncü yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 13:38 | Son Güncelleme

 BURSA Tahtakıran Kılıç Kalkan Derneği’nin kuruluşunun 100’üncü yılı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da katıldığı törenle kutlandı.

Kılıç Kalkan Derneği'nin kuruluşunun 100’üncü yılı

BURSA, (DHA)- BURSA Tahtakıran Kılıç Kalkan Derneği’nin kuruluşunun 100’üncü yılı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da katıldığı törenle kutlandı.
Derneğin 100'üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle, Kılıç Kalkan Evi önünde tören düzenlendi. Tarihi Bursa Mehter Takımı marşlar çaldı. Bursa Tahtakıran Kılıç Kalkan Derneği Başkanı Metin Direkel’in ev sahipliği yaptığı törende kılıç kalkan ekibiyle buluşan Başkan Aktaş, kurucu merhum Mustafa Tahtakıran ve arkadaşlarının başlattığı geleneğin şehrin geleceğine, markasına ve logosuna katkı sağladığını söyledi. Kültürel mirasa sahip çıkmanın bir insanlık vazifesi olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, “Tarihi ve kültürel miras milletlerin belleğidir. İçerisinde geleceğin kodlarını taşır ve onu yok saymak mümkün değildir. Tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkmak, insanlığın boynunun borcudur” dedi.
Anadolu’nun çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yaptığını ve bünyesinde yine çeşitli medeniyetlerin doğup büyümesine şahitlik ettiğini belirten Başkan Aktaş, Bursa’nın bu anlamda dünyanın gıpta ettiği bir şehir olduğunu kaydetti. Büyükşehir Belediyesi olarak tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkmayı görev bildiklerini ve her zaman için bu doğrultuda hareket ettiklerini söyleyen Başkan Aktaş, "Medeniyetlerle yoğrulan kültürümüzü koruyarak geleceğe taşımakla yükümlüyüz. Bursa Taktakıran Kılıç Kalkan Derneği bir asrı tamamlamış oldu. Bugün yapılan bina ve şirketlerin ömrünün 40-50 yılı geçmediğini görüyoruz. Değerli büyüğümüz öyle bir temel atmış ki; 100 senedir bu çınar ayakta. Rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu.
Farklı zamanlarda piyango bileti, mektup pulu, sigara paketi, hediyelik eşya ve kartpostallarda farklı figür olarak kullanılan kılıç kalkanın her zaman için Bursa sembolü olarak bilindiğini hatırlatan Başkan Aktaş, "Bu vesileyle yiğitliğin destanı olan kılıç kalkan oyununun, özgünlüğünü kaybetmeden bugünlere ulaşmasında katkısı bulunanlardan Allah razı olsun" diye konuştu.
Bursa Tahtakıran Kılıç Kalkan Derneği Başkanı Metin Dikerel ise kılıç kalkan oyununun cenk karşılaşması sıfatının yanında barış koreografisine de sahip olduğunu ifade etti.

FOTOĞRAFLI

Kılıç Kalkan Derneği'nin kuruluşunun 100’üncü yılıKılıç Kalkan Derneği'nin kuruluşunun 100’üncü yılıKılıç Kalkan Derneği'nin kuruluşunun 100’üncü yılıKılıç Kalkan Derneği'nin kuruluşunun 100’üncü yılı

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