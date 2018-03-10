Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde yapılan Lapseki AK Parti 5. İlçe Kadın Kolları Olağan Genel Kurulunda Sevda Kılıç yeniden başkan seçildi.

Lapseki AK Parti 5. İlçe Kadın Kolları Olağan Genel Kurulu Lapseki Belediyesi Sahil Sosyal Tesislerinde gerçekleşti.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda açılış konuşmasını yapan AK Parti Kadın kolları başkanı Sevda Kılıç “Çok kıymetli dava arkadaşlarım, az sonra açıklanacak olan listede ismi geçmeyen kıymetli hanımlar, vakit birlik ve beraberlik vaktidir. Vakit birbirimize kenetlenme vaktidir. Bundan sonraki süreçte hep birlikte çalışmamızı umut ediyor, sizleri Allah’a emanet ediyorum”dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Halil Özer ise, " Sevda Başkanın bu dönem 3. dönemi olacak. Ben Sevda Başkanla beraber çok işler yaptık. Ayrıca belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle ve il yönetimlerimizle hep birlikte bir bütün içerisinde Lapseki’ye partimize ne katabiliriz diye gece gündüz demeden hep birlikte çalıştık”dedi.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Bu iş Gönül işi anlatıldığı kadar da kolay olmayan işler. Hele hele bir kadın için gerçekten çok zor. Bir iş evinde bütün işleri bırakıp gelip partide ev ev dolaşıp koşturması hiçte kolay değil işler değil. Evet gün birlik beraberlik günü ben yeni göreve gelecek olan arkadaşlara başarılar diliyorum”diye konuştu.

Kadın insandır erkek insanoğludur diyen AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, "Yapılan işlere baktığın zaman gerçekten kadınların yaptığı iş erkeğin yaptığı işin bir üst modeli. Kadınlar hem bütün işi yapıyor ve ayrıca da koordine ediyor ondan sonra da kocasına, babasına sanki kendiri yapmış gibi hissettiriyor. Sanıyorum ki dünyada AK Parti Kadın Kolları teşkilatında görev yapmak kadar emek verilen ikinci bir iş yoktur diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti 5. İlçe Kadın Kolları olağan genel kurulunda tek liste olarak seçime giren Sevda Kılıç yeniden başkan seçildi. Başkan Kılıç’ın listesi ise, Fatma Köse, Firdes Kıroğlu, Halise Bulan, Ayşe Özcan, Nagihan Şen, Nuray Çelebioğlu, Hamide Acar, Fatma Uçmaz, Mukadder Ocak, Melek Demir, Hülya Sevim, Tuğba Şimşek, Rüveyde Özüdoğru, Gülbahar Köse isimlerinden oluştu.