Kılıçdaroğlu 14:00'te açıklama yapacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 14.00'te CHP MYK toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyecek.
Kılıçdaroğlu, saat 11.00’de partisinin genel merkezindeki MYK toplantısına başkanlık edecek.
Toplantının ardından Kılıçdaroğlu bir basın toplantısı düzenleyecek.
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