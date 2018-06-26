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Kılıçdaroğlu 14:00'te açıklama yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 08:56 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYK toplantısının ardından bugün saat 14:00'te açıklama yapacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 14.00'te CHP MYK toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyecek.

Kılıçdaroğlu, saat 11.00’de partisinin genel merkezindeki MYK toplantısına başkanlık edecek.

Toplantının ardından Kılıçdaroğlu bir basın toplantısı düzenleyecek.

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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