KILIÇDAROĞLU, AÇILAN İKİNCİ DAVADA ERDOĞAN VE YAKINLARINA 142 BİN TL TAZMİNAT ÖDEYECEK 

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Man Adası belgelerine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarına yönelik iddiaları üzerine açılan ikinci dava da karara bağlandı. Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun davacılara 142 bin TL manevi tazminatı faizi ile ödemesine hükmetti. Sunduğu deliller ve reddi hakim talebi kabul edilmeyen Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Celal Çelik, cübbesini çıkararak duruşma salonunu terk etti

İstanbul Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, davacılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oğlu Ahmet Burak Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan, eniştesi Ziya İlgen ve dünürü Osman Ketenci'nin Avukatı Ferah Yıldız ile davalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Celal Çelik katıldı.

Hakim Ali Osman Taşkın, davalı Kılıçdaroğlu'nun sosyal ve ekonomik durumu ile ilgili olarak raporunun dosyamıza sunulmuş olduğunu, davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik tarafından dün itibariyle mahkeme hakiminin reddi talepli dilekçe sunduğunu ve HSK'ya şikayette bulunduğunu tutanağa geçirdi.

REDDİ HAKİM TALEBİNDE BULUNDU

Söz alan Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Celal Çelik, UYAP üzerinden yolladığı reddi hakim dilekçesini aynen tekrar ettiğini beyan etti. Man Adası davası olarak bilinen davaların açılmasından sonra davaların düştüğü üç mahkeme hakiminin de HSK tarafından değiştirildiğini söyledi. Avukat Çelik, "Zira mahkemeniz ve diğer davaların düştüğü İstanbul Anadolu 5. ve 20. asliye hukuk mahkemelerinin hakimleri HSK tarafından değiştirildi. Bize göre bu tamamen siyasi bir atama olup hakimliğinizin tarafsız olmadığı yönünde ciddi ve somut kuşkular doğurmuştur" dedi.

Reddi hakim taleplerinin ciddi ve somut olgulara dayandığını savunan Avukat Çelik, müvekkili Kılıçdaroğlu'nun davaya konu Mann Adası belgelerine ilişkin konuşmasında hakaret bulunmadığını, dile getirilen iddiaların gerçek olduğunu söyledi. Bu yönde delil toplanması taleplerinin bulunduğunu, bu taleplerinin mahkeme tarafından reddedildiğini söyleyen Avukat Çelik, "Sayın Erdoğan ailesinin Man Adaları'nda şirket kurmuş olduğu ve bu şirket aracılığı ile vergi avantajından faydalandığı ve para transferlerine aracı kılındığı ortaya çıkmıştır" dedi.

'DELİLLERİMİZİN TOPLANMAMIŞ OLMASI MAHKEMENİZİN TARAFSIZ OLMADIĞI YÖNÜNDEKİ İDDİAMIZI ORTAYA KOYMAKTADIR'

Toplanmasını istediği delillerin mahkeme tarafından toplanmadığını belirten Avukat Çelik, "Delillerimizin toplanmamış olması mahkemenizin tarafsız olmadığı yönündeki iddiamızı ortaya koymaktadır. Bu nedenle öncelikle reddi hakim prosedürümüzün işletilmesini talep ediyoruz. Aynı zamanda bugünkü duruşma günü mahkemenizin seçim tarihinin belli olmasından sonra ve seçim tarihinin hemen öncesine verilmiş olması da tarafsız olmadığınız hususunda şüphe uyandırmaktadır" iddiasında bulundu. REDDİ HAKİM TALEBİ REDDEDİLDİ

Reddi hakim talebini reddeden mahkeme, Avukat Çelik'in dosyaya koyduğu yeni delilleri de süresinde sunmadığını ve yargılamada sözlü aşamaya geçildiği gerekçesi ile reddetti. Avukat Çelik, müvekkiline ilişkin gelen sosyo ekonomik durumu belgesini incelemek için de süre talebinde bulundu. Mahkeme, dosyaya gelen Kılıçdaroğlu'nun mal beyanına ilişkin belgenin İstanbul Anadolu 5 ve 20 asliye ceza mahkemelerinde de bulunduğunu, davalı vekilinin bu belgeleri önceden inceleme imkanı bulunduğunu gerekçe göstererek süre talebini reddetti.

'BİZ BU HUKUKSUZLUK KARŞISINDA DURUŞMAYI TERK EDECEĞİZ'

Bunun üzerine tekrar söz alan Avukat Celal Çelik, mahkemeye yönelik, "Biz bu hukuksuzluk karşısında duruşmayı terk edeceğiz. Beyanda bulunacağım ve çıkacağım" dedi. Çelik, "Söz ve sizle ilgili bu kararınızdan ötürü suç duyurusunda bulunacağım. Hukuksuzlukların gereğini yaparız. Suç işlemeniz nedeni ile biz bu yargılamayı tanımıyoruz. 5 ve 20 asliye hukuk mahkemelerine gelen mal beyanının aynı olduğunu nereden biliyorsunuz. Tarafsız davranmadığınız, suç işlemeniz nedeni ile de biz yargılamayı tanımıyoruz. Tekrar şikayette bulunacağız. Seçim öncesi üç mahkeme içinde aynı şeyi söylüyorum. Elbette bunun hesabı sorulacaktır. Bunu tehdit anlamında söylemiyorum, hepimiz hukukçuyuz. Hakkını aramak tehdit değildir. Cübbeyi çıkarıyorum, duruşmayı terk ediyorum, sizi hukuksuz yargılama ile baş başa bırakıyorum" dedi. Çelik, bunun ardından cübbesini çıkararak duruşma salonunu terk etti.

Söz alan davacılar vekili Ferah Yıldız, karşı tarafın mahkemeyi baskı altına alan hakaretlerini kabul etmediklerini belirterek, "Müvekkilin adına para transfer edildiğine ilişkin herhangi bir makbuz sunulmamıştır. Burası adaletin yerini bulacağı yerdir, siyaset meydanı değildir. Cübbesini çıkarıp gitmesi bu davaya etkisi olacağını düşünmüyoruz. Sundukları belgeler davayı uzatmaya yöneliktir. Davamızın kabulüne karar verilsin" dedi.