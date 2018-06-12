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Kılıçdaroğlu: Adalet için yürüyene değil, adaletsizlik yapana destek oluyorsunuz (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 17:18 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet istiyorsanız önce 450 kilometre adalet için yürüyen adama güveneceksiniz.

Gülseli KENARLI - Can EROK/İSTANBUL, (DHA) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet istiyorsanız önce 450 kilometre adalet için yürüyen adama güveneceksiniz. Adalet için yürüyene değil, adaletsizlik yapana destek oluyorsunuz. Olmaz bu" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kent mağdurlarıyla bir araya geldi. Şişli'de bulunan Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü de katıldı. Burada bir konuşma yapan Kemal Kılıçdaroğlu, “Seçin Sayın Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı, parlamentoda da millet iradesi fazla olsun, bir bakın bakayım 4 yıl içerisinde sizin sorununuz çözülüyor mu, çözülmüyor mu? 16 yıldır denediniz. Biz öyle 16 yıl, 20 yıl falan istemiyoruz, 4 yılda bu sorunların tamamı çözülür. 5 yılda da oturur keyfini yaparız. Niye çözülmesin? Siz başka bir ülkenin toprağında mı yaşıyorsunuz? Kendi ülkenizin toprağında yaşıyorsunuz. Biz kendi sorunlarımıza ön yargılarımızı kırarak ve tercihlerimizi ona göre değiştirerek çözüm bulmak zorundayız. Ön yargı ile sorun çözülmez. 'Ben bu partiye yine oy vereceğim', ver kardeşim, sorun çözülmüyor. Ağlamayacaksın o zaman" dedi.

“ADALET İÇİN YÜRÜYENE DEĞİL, ADALETSİZLİK YAPANA DESTEK OLUYORSUNUZ"

Kılıçdaroğlu, salonda bulunanlara seslenerek, “Adalet istiyorsanız önce 450 kilometre adalet için yürüyen adama güveneceksiniz. Adalet için yürüyene değil, adaletsizlik yapana destek oluyorsunuz. Olmaz bu. Sonra 'ben adalet istiyorum' diyorsunuz. Niye adalet versinler ki, adaletle onların bir ilgisi yok ki. Ne ilgisi var adaletle" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

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