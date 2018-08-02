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Kılıçdaroğlu: Amerika'daki iki bakanla ilgili aynı karar alınmalı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 12:28 | Son Güncelleme

Enver ALAS-Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ABD'nin yaptırım kararı ile ilgili "Bir sorun varsa oturulur konuşulur.

Enver ALAS-Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ABD'nin yaptırım kararı ile ilgili "Bir sorun varsa oturulur konuşulur. İki bakanla ilgili alınan kararı doğru bulmuyoruz. Amerika'daki iki bakanla ilgili aynı karar alınmalı" dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu'nu ziyaret etti. Oya Berberoğlu, Kılıçdaroğlu'nu kapıda karşıladı. Berberoğlu ve Kılıçdaroğlu ziyaret sonrası açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, ABD'nin 2 bakanla ilgili aldığı kararla ilgili soruya, "ABD'nin aldığı karar Türk halkının onurunu rencide ediyor. Eğer bir sorun varsa oturulur, konuşulur. İki bakanla ilgili alınan kararı doğru bulmuyoruz. Dün gece zaten parlamentoda bu konuda hazırlanan ve parlamentoun iradesini yansıtan bildiriye imza attık. Müttefikiz ABD ile. Ve bunun sağlıklı zeminde çözülmesi gerekir. 15 Temmuz darbe girişimini yaşadık. Bunun arkasında Pensilvaya'da oturan kişinin olduğunu biliyoruz. İade talebininde bulunması doğal. Yanlışlık "Ver papazı al papazı" cümlesinden kaynaklanıyor büyük ölçüde. Biz Türkiyede yargının bağımsız olduğunu ifade ediyoruz. Bağımsız olması gerektiğini ifade ediyoruz. Bu ülkede en önemli koltukta oturan kişi yargının bağımsız olmadığını "Sen onu verirsen ben de bunu verebilirim". O cümlenin maaliyetini yaşıyoruz. 2 bakanın yaptıkları açıklamaları dikkatle izliyoruz. Sayın adalet bakanı da gerekli açıklamaları yapıtı. Yapmamız gereken şu; mütekabiliyet denen kural vardır dış politikada. Yapılması gereken ABD'li 2 bakan hakkında aldığı kararın aynısını almasını bekliyoruz. Kozlar eşitlenmiş olur" yanıtını verdi.

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