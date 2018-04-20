Kılıçdaroğlu, Atatürk'e yazdıkları mektupları kitap haline getiren çocukları kabul etti

ANKARA, (DHA) - CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mudanya Belediyesi'nin etkinliği çerçevesinde ulu önder Mustafa kemal Atatürk'e mektup yazan ve bu mektupları kitap haline getiren çocukları kabul ederek görüştü. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, görüşmede sohbet ettiği çocukları, kitap için kutladı.
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