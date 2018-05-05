Kılıçdaroğlu, Ayşe öğretmenle görüştü 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tahliye edilen Ayşe öğretmeni arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

ANKARA (DHA) - CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle yargılanan ve hakkında hapis kararı verilen sonrasında tahliye edilen öğretmen Ayşe Çelik ile telefonda görüştü. Kılıçdaroğlu'nun görüşmede, Ayşe öğretmene geçmiş olsun dileklerini ileterek Ayşe öğretmenin bebeği Deran'ı gözlerinden öptüğünü ifade ettiği belirtildi.

