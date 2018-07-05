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Kılıçdaroğlu, Başbağlar Katliamı şehitlerini andı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 17:55 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Teröre hedef olan bir siyasetçi olarak söylüyorum, bu topraklarda aynı acıların yaşanmaması için mücadelemden asla vazgeçmeyeceğim"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Teröre hedef olan bir siyasetçi olarak söylüyorum, bu topraklarda aynı acıların yaşanmaması için mücadelemden asla vazgeçmeyeceğim." ifadesini kullandı.

Twitter hesabından, Başbağlar Katliamı'nın 25. yılı nedeniyle paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"25 yıl önce bugün Başbağlar'da terör örgütü mensupları tarafından alçakça katledilen 33 masum vatandaşımızı rahmetle anıyorum. Teröre hedef olan bir siyasetçi olarak söylüyorum, bu topraklarda aynı acıların yaşanmaması için mücadelemden asla vazgeçmeyeceğim."

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Başbağlar Katliamı'nın 25. yılı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

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