Kılıçdaroğlu, Başbağlar Katliamı şehitlerini andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Teröre hedef olan bir siyasetçi olarak söylüyorum, bu topraklarda aynı acıların yaşanmaması için mücadelemden asla vazgeçmeyeceğim." ifadesini kullandı.

Twitter hesabından, Başbağlar Katliamı'nın 25. yılı nedeniyle paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"25 yıl önce bugün Başbağlar'da terör örgütü mensupları tarafından alçakça katledilen 33 masum vatandaşımızı rahmetle anıyorum. Teröre hedef olan bir siyasetçi olarak söylüyorum, bu topraklarda aynı acıların yaşanmaması için mücadelemden asla vazgeçmeyeceğim."

